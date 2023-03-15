ФОТО ⟩ Яак Мадисон организовал похороны Эстонии: «Это ироничное мероприятие!»

«Если вы не знаете, чем занять свое свободное время – знайте, вы не одиноки. Например, позавчера Яак Мадисон вместе с поклонниками Путина устроил похороны Эстонского государства», – пишут на Reddit, делясь фотоколлажем члена Консервативной народной партии Эстонии и евродепутата Яака Мадисона на похоронах Эстонской Республики.