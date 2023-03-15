В начале этой недели в интернете начали распространяться и бурно обсуждаться фотографии с похорон в Эстонии, где депутат Европейского парламента, вице-председатель Консервативной народной партии (EKRE) Яак Мадисон произнес речь. «Это было ироничное мероприятие», – оправдался Мадисон.
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ФОТО ⟩ Яак Мадисон организовал похороны Эстонии: «Это ироничное мероприятие!»
Яак Мадисон организовал похороны Эстонии: «Это ироничное мероприятие!»
«Если вы не знаете, чем занять свое свободное время – знайте, вы не одиноки. Например, позавчера Яак Мадисон вместе с поклонниками Путина устроил похороны Эстонского государства», – пишут на Reddit, делясь фотоколлажем члена Консервативной народной партии Эстонии и евродепутата Яака Мадисона на похоронах Эстонской Республики.
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