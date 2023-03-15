53-летняя Лопес показала, как выглядит сразу после душа

Лопес предстала в полотенце, повязанном на груди, а также с полотенцем на голове. Она объяснила, что только что вышла из душа.

«Длинные дни требуют последовательного ухода за кожей», – отметила Лопес. Она рассказала, что пользуется сывороткой своего именного бренда.

Лопес в декабре 2022 года рассказала, что для внешней красоты важна работа над своим внутренним состоянием. «Вы можете использовать всю косметику в мире, но если вы несчастливы, если ваша кожа не здорова, вы не можете скрыть это», – говорила актриса и певица.

Лопес родилась 24 июля 1969 года в Нью-Йорке. С 1991-го по 1993 год была танцовщицей в составе американской группы Fly Girl. В 1997 году на экраны вышел фильм «Селена», в котором она исполнила главную роль. В фильмографии Лопес – более 30 картин.