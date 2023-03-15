Полицейское управление Оулу, Финляндия, опубликовало в Instagram stories фотографию, которая заставила подписчиков протереть глаза и спросить, что это должно означать, пишет Elu24.
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ПОЧЕМУ ЖЕНЩИНЫ НА КОЛЕНЯХ? ⟩ Снимок, опубликованный финской полицией, вызвал большие споры в Сети
Снимок, опубликованный финской полицией, вызвал большие споры в Сети
Под снимком написано: «Опыт, знания и навыки можно найти в группе по подбору персонала полиции Оулу». Локацией указана Полицейская академия.
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