Ср, 15.03.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать
Для подписчиков

ПОЧЕМУ ЖЕНЩИНЫ НА КОЛЕНЯХ? ⟩ Снимок, опубликованный финской полицией, вызвал большие споры в Сети

Инна-Катрин Хейн
Снимок, опубликованный финской полицией, вызвал большие споры в Сети
Facebook Messenger LinkedIn Telegram Twitter
Comments
Финская полиция. Фото иллюстративное.
Финская полиция. Фото иллюстративное. Фото: Petri Saarela/Shutterstock

Полицейское управление Оулу, Финляндия, опубликовало в Instagram stories фотографию, которая заставила подписчиков протереть глаза и спросить, что это должно означать, пишет Elu24.

Под снимком написано: «Опыт, знания и навыки можно найти в группе по подбору персонала полиции Оулу». Локацией указана Полицейская академия.

Ключевые слова
Наверх