Идеальными для современных женщин в возрасте старше 50 лет являются прически «мид-боб» или «моб», для которых характерна длина волос до середины шеи. Об этом сообщается в статье, опубликованной на сайте американского журнала для женщин Allure.
Стилисты назвали самую актуальную длину волос для женщин старше 50 лет
По словам американского стилиста Мары Росзак, «моб» имеет все признаки традиционного боба, но не привязывает вас к четкой стрижке с грубыми линиями. При этом стрижка «моб» имеет «скрытые слои», что означает некоторое наслоение на концах, пишет Гордон.
Что касается челки, то в этой прическе она необязательна.
Стилист L'Oréal Paris Джон Генри отмечает, что преимуществом прически моб для 50-летних женщин является то, что на ее основе можно создать несколько образов.
Кроме того, подчеркивают стилисты, мид-моб или моб удобны для постепенного перехода от одного оттенка цвета волос к другому.
Чтобы ухаживать за волосами с такими прическами, достаточно использовать увлажняющую маску, увлажняющий крем для укладки и ламеллярный ополаскиватель для мягкости волос и блеска, который будет препятствовать возрастным изменениям структуры волос.
Прическу «мид-боб», в частности, носит 56-летняя американская актриса Робин Райт, а «моб» периодически демонстрирует 65-летнняя голливудская звезда Шэрон Стоун.