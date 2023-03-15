В Cети снова обсуждают поведение Николь Кидман на ковровой дорожке премии «Оскар». Актриса вышла на дорожку и слишком манерно, как посчитали пользователи Twitter, позировала фотографам, пишет Сплетник.
«Она пьяна?» В Сети обсуждают поведение Николь Кидман на «Оскаре»
В Twitter многие предположили, что актриса выпила перед тем, как выйти на дорожку.
«Николь Кидман уже пьяна?» – написал в твиттере пользователь @LounaCee.
«Николь Кидман, меня не волнует, что ты была пьяна на красной дорожке. Это поведение королевы», – написал пользователь @mylesmyles94.
На дорожку актриса вышла вместе со своим мужем Китом Урбаном: пара поцеловалась прямо у всех на виду.
Поведение актрисы на публике уже не в первый раз вызывает вопросы. Так, во время церемонии вручения премии «Оскар» в 2017 году зрители отметили, что Николь Кидман странно аплодировала, растопырив пальцы. Позже актриса объяснила это: по ее словам, она боялась повредить дорогие кольца.
В прошлом году Николь Кидман раскритиковали после ее участия в показе Balenciaga: пользователям сети не понравилась ее походка на подиуме, которая, на взгляд хейтеров, была очень далека от модельной. Сама Николь Кидман отнеслась к этой критике с юмором и даже опубликовала в своем Instagram один из роликов, в котором ее высмеивали.