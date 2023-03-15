«Она пьяна?» В Сети обсуждают поведение Николь Кидман на «Оскаре»

В Twitter многие предположили, что актриса выпила перед тем, как выйти на дорожку.

«Николь Кидман уже пьяна?» – написал в твиттере пользователь @LounaCee. «Николь Кидман, меня не волнует, что ты была пьяна на красной дорожке. Это поведение королевы», – написал пользователь @mylesmyles94.

На дорожку актриса вышла вместе со своим мужем Китом Урбаном: пара поцеловалась прямо у всех на виду.

Николь Кидман и Кит Урбан. Фото: Angela Weiss

Поведение актрисы на публике уже не в первый раз вызывает вопросы. Так, во время церемонии вручения премии «Оскар» в 2017 году зрители отметили, что Николь Кидман странно аплодировала, растопырив пальцы. Позже актриса объяснила это: по ее словам, она боялась повредить дорогие кольца.