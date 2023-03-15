Согласитесь, в какие-то периоды жизни нам всем кажется, что мы родились под несчастливой звездой. Но представители трех знаков Зодиака, как уверяют астрологи, чаще других задаются вопросом: что они сделали не так? Чем заслужили такую судьбу? Почему удача обходит их стороной?
Что с ними не так? Три самых невезучих знака Зодиака
Дева
Девы, по словам астрологов, прекрасно умеют решать проблемы других и давать советы, но как помочь самим себе - они не знают. Когда Девы нервничают, они начинают намывать, полировать, убирать, чистить все вокруг. Их жизненное пространство настолько стерильно, что гости чувствуют себя в нем неуютно и напряженно.
Девы склонны раскладывать все по ящикам, маркировать, сортировать, и когда что-то им мешает это сделать, они впадают в панику.
Жизнь постоянно неприятно удивляет этих людей. Как только они обо всем позаботятся, кто-то обязательно, к примеру, прольет кофе на идеально вычищенный ковер.
Жизнь Дев состоит из исправления несовершенств, и они чаще других задаются вопросом, почему судьба к ним так неблагосклонна.
Весы
Несправедливость - вот что больше всего раздражает представителей этого знака зодиакального круга, отмечают эксперты. Весы замечают малейшие намеки на нарушение баланса и часто ощущают несправедливость на себе. То есть всегда находится что-то такое, что нарушает покой и счастье этих людей.
Весы сначала действуют, а потом… несколько дней думают о том, что бы было, если бы они поступили иначе.
Им нравятся красивые люди и предметы роскоши. Для них важен внешний вид, поэтому они не могут смириться с признаками старения. Это для Весов одна из величайших несправедливостей в мире.
Весам нравится играть в детективов, выводить мошенников на чистую воду, разоблачать лжецов. Проблема в том, что они воспринимают все очень лично. Для них плохие люди - это буквально личное оскорбление. Решая чужие проблемы, они воспринимают их как свои.
Рыбы
Рыбы не очень хорошо контактируют с реальностью и постоянно попадают в неловкие ситуации. При этом на негативные жизненные обстоятельства они реагируют резко и своенравно.
В своей голове эти люди давно нарисовали, как должна выглядеть их жизнь и каким должен быть идеальный мир вокруг.
Но поскольку реальность постоянно этому сопротивляется, Рыбы решительно пытаются ее обыграть!
Когда представители данного знака Зодиака обнаруживают сложную проблему, они пытаются ее решить, перетаскивая на свою территорию, в свой мир, управляемый сложными законами физики, математики, духовности… Это особенно ярко проявляется, когда Рыбы находятся под воздействием алкоголя или своих эмоций.