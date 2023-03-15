Что с ними не так? Три самых невезучих знака Зодиака

Дева

Девы, по словам астрологов, прекрасно умеют решать проблемы других и давать советы, но как помочь самим себе - они не знают. Когда Девы нервничают, они начинают намывать, полировать, убирать, чистить все вокруг. Их жизненное пространство настолько стерильно, что гости чувствуют себя в нем неуютно и напряженно.

Девы склонны раскладывать все по ящикам, маркировать, сортировать, и когда что-то им мешает это сделать, они впадают в панику.

Жизнь постоянно неприятно удивляет этих людей. Как только они обо всем позаботятся, кто-то обязательно, к примеру, прольет кофе на идеально вычищенный ковер.

Жизнь Дев состоит из исправления несовершенств, и они чаще других задаются вопросом, почему судьба к ним так неблагосклонна.

Весы

Несправедливость - вот что больше всего раздражает представителей этого знака зодиакального круга, отмечают эксперты. Весы замечают малейшие намеки на нарушение баланса и часто ощущают несправедливость на себе. То есть всегда находится что-то такое, что нарушает покой и счастье этих людей.

Весы сначала действуют, а потом… несколько дней думают о том, что бы было, если бы они поступили иначе.

Им нравятся красивые люди и предметы роскоши. Для них важен внешний вид, поэтому они не могут смириться с признаками старения. Это для Весов одна из величайших несправедливостей в мире.

Весам нравится играть в детективов, выводить мошенников на чистую воду, разоблачать лжецов. Проблема в том, что они воспринимают все очень лично. Для них плохие люди - это буквально личное оскорбление. Решая чужие проблемы, они воспринимают их как свои.

Рыбы

Рыбы не очень хорошо контактируют с реальностью и постоянно попадают в неловкие ситуации. При этом на негативные жизненные обстоятельства они реагируют резко и своенравно.

В своей голове эти люди давно нарисовали, как должна выглядеть их жизнь и каким должен быть идеальный мир вокруг.

Но поскольку реальность постоянно этому сопротивляется, Рыбы решительно пытаются ее обыграть!