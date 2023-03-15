Британский суд приговорил к 8,5 годам тюрьмы 22-летнюю Элеанор Уильямс, чьи изощренные обвинения мужчин в изнасилованиях и сексуальной эксплуатации привели к жестокой травле ее жертв, но потом оказались ложными, передает RusTVNet.
Суд Британии дал 8,5 лет тюрьмы женщине, которая изощренно лгала об изнасилованиях
Как установила медэкспертиза, даже побои, следы которых обвиняемая демонстрировала в соцсетях, она нанесла себе сама – включая удары молотком, купленным ею в местном супермаркете. Медики и правоохранители пока не смогли выяснить причин, по которым женщина решила пойти на такие крайности.
Уильямс, жительница графства Камбрия на северо-западе страны, во вторник была признана виновной в воспрепятствовании правосудию и лжи о нескольких изнасилованиях, а также о том, что банда сутенеров из стран Азии использовала ее как сексуальную рабыню в соседних городах и за рубежом.
Во время оглашения приговора судья назвал ее свидетельства «полной фикцией», а также подчеркнул, что на процессе она не проявила сколь-нибудь заметных признаков раскаяния.
Сама Уильямс продолжала настаивать на своей невиновности, но высказала сожаление о том, сколько насилия и беспорядков ее заявления вызвали в ее родном городе.
«Я не говорю, что я виновата, но я знаю, что в некоторых вещах я была не права. Я потрясена теми беспорядками, которые произошли в Бэрроу. Если бы я знала, что будут такие последствия, я бы никогда не написала свой пост», - сказала Уильямс.
Трое из мужчин, которых оклеветала Уильямс, рассказали о попытках суицида и разрушенной жизни из-за преследований со стороны ее сторонников.
Один из них, Джордан Тренгов, провел 2,5 месяца в тюрьме из-за обвинений в изнасиловании с угрозой ножом. В суде было рассказано, как на фасаде его дома появилась надпись «насильник».
Другой, 43-летний бизнесмен Мохаммед Рамзан, получил порядка 500 сообщений с угрозами убийством и был вынужден покинуть город. Его Уильямс называла главарем банды, эксплуатировавшей женщин.
Третий мужчина, выступавший в суде, Оливер Гарднер, однажды столкнулся с Уильямс на улице и попросил у нее прикурить. После того, как она обвинила его в изнасиловании, в адрес Гарднера началась травля, и он оказался в психиатрической клинике из-за попыток покончить с собой.
Синяк под глазом и полуотрезанный палец
Имя Уильямс получило широкую огласку в мае 2020 года, когда она опубликовала у себя в «Фейсбуке» несколько фотографий, на которых ее лицо и тело были покрыты ужасающими гематомами и следами увечий, включая синяк под глазом и частично отрезанный палец руки.
В своем посте, сопровождавшем фотографии, Уильямс написала, что некие злоумышленники - по большей части, бизнесмены пакистанского происхождения - избивают ее и заставляют посещать секс-вечеринки.
Свидетельства Уильямс широко разошлись по интернету, после чего сочувствующие активисты, борющиеся с насилием против женщин, основали в ее поддержку кампанию под названием «Справедливость для Элли». В «Фейсбуке» у этой кампании было 100 тыс. последователей со всего мира.
Представители кампании даже выпустили линию сувениров с ее символикой - фиолетовым слоном, а в Великобритании прошли акции протеста, в числе участников которых был замечен самый известный представитель ультраправого движения страны Томми Робинсон. Участники акций обвиняли полицию в том, что она сознательно не расследует преступления против Уильямс.
В адрес людей, которых Уильямс назвала своими обидчиками, посыпались угрозы и нападки. Полиция графства Камбрия зафиксировала 151 подобное преступление, связанное со лгавшей женщиной. По данным правоохранителей, преступления на почве ненависти в ее родном городе, Бэрроу, летом 2020 года утроились.
«Это было длительное, сложное и по сути трагическое расследование, а для города Бэрроу - темный период жизни», - сказал после оглашения приговора представитель полиции Камбрии Мэттью Пирман.
В суде было рассказано, в частности, как полиция расследовала показания Уильямс о том, что Мохаммад Рамзан якобы отвез ее в отель в городе Блэкпул и заставил заниматься сексом с несколькими мужчинами. Полицейские установили, что на самом деле Уильямс приехала туда сама, сняла номер в гостинице, купила лапшу быстрого приготовления и съела его там, просматривая видео на YouTube.
Полиция также нашла у Уильямс шесть мобильных телефонов и обнаружила, что она создавала в соцсетях профили от имени мужчин, которых называла обидчиками, и публиковала якобы от их имени различные инкриминирующие сообщения.
«Вас услышат и поддержат»
При этом представитель полиции Камбрии Пирман отметил, с какой серьезностью правоохранители отнеслись к свидетельствам Уильямс, когда она о них заявила, подчеркнув, что обвинения в сексуальном и физическом насилии всегда будут расследоваться в полной мере.
Он выразил надежду на то, что случай Уильямс не отвадит истинных жертв насилия от того, чтобы заявлять о нем. «Вас услышат и поддержат», - добавил представитель полиции Камбрии.