Суд Британии дал 8,5 лет тюрьмы женщине, которая изощренно лгала об изнасилованиях

Как установила медэкспертиза, даже побои, следы которых обвиняемая демонстрировала в соцсетях, она нанесла себе сама – включая удары молотком, купленным ею в местном супермаркете. Медики и правоохранители пока не смогли выяснить причин, по которым женщина решила пойти на такие крайности.

Уильямс, жительница графства Камбрия на северо-западе страны, во вторник была признана виновной в воспрепятствовании правосудию и лжи о нескольких изнасилованиях, а также о том, что банда сутенеров из стран Азии использовала ее как сексуальную рабыню в соседних городах и за рубежом.

Во время оглашения приговора судья назвал ее свидетельства «полной фикцией», а также подчеркнул, что на процессе она не проявила сколь-нибудь заметных признаков раскаяния.

Сама Уильямс продолжала настаивать на своей невиновности, но высказала сожаление о том, сколько насилия и беспорядков ее заявления вызвали в ее родном городе.

«Я не говорю, что я виновата, но я знаю, что в некоторых вещах я была не права. Я потрясена теми беспорядками, которые произошли в Бэрроу. Если бы я знала, что будут такие последствия, я бы никогда не написала свой пост», - сказала Уильямс.​

Трое из мужчин, которых оклеветала Уильямс, рассказали о попытках суицида и разрушенной жизни из-за преследований со стороны ее сторонников.