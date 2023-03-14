РОЗЫГРЫШ ⟩ Прямиком из Великобритании! Взбодрить Эстонию едет трибьют-группа легендарной Queen

После ошеломительного успеха в Эстонии (Таллинн, Пярну, Тарту) в 2020, 2021, 2022 годах, Majesty – The Ultimate Tribute To Queen – снова в Эстонии и порадует местную публику новой программой BREAK FREE TOUR!

Majesty – это ведущая европейская группа Queen Tribute, созданная со страстью отдать дань величайшей рок-группе в мире. Миссия Majesty состоит в том, чтобы создать на сцене всю магию и энергию, благодаря которым пользовались популярностью все культовые шоу группы Queen.

Обращая внимание на детали, Majesty воссоздают ближайшее представление фирменных саундтреков Брайана Мэя 70-х и 80-х годов. Majesty дали тысячи концертов и шоу по всему миру.

Роб Ли стал победителем британского телешоу STARSTRUCK в 2022 году среди всех подражателей Фредди Меркьюри, получив большую популярность во всем мире. «Когда я закрываю глаза, я слышу Фредди. Я очень впечатлен. Отличная работа!» – говорит о нем американский певец Адам Ламберт. «Ты выглядишь как Фредди, ты говоришь как Фредди… и ты тоже можешь петь эти большие ноты!» – сказал комик и ведущий Джейсон Манфорд.