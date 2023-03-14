12 марта старшая дочь короля Иордании Абдаллы II и королевы Рании 26-летняя принцесса Иман вышла замуж за венесуэльского бизнесмена Джимми Термиотиса. Невеста вышла на публику в белом платье от Dior.
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26-летняя принцесса Иордании вышла замуж: первые фото со сказочной церемонии
26-летняя принцесса Иордании вышла замуж: первые фото со сказочной церемонии
Церемония бракосочетания прошла во дворце Beit Al-Urdon Palace в Аммане, пишут Arabnews. Торжество транслировали в прямом эфире по местному телевидению.
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