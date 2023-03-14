26-летняя принцесса Иордании вышла замуж: первые фото со сказочной церемонии

По восточным меркам свадьба была скромной: например, букет невесты был из живых цветов, а не из золота и бриллиантов, как у дочери султана Брунея. Старший брат и наследник престола, кронпринц Хуссейн, провел Иман через цветущий сад во дворец, где их ждали гости. Она поприветствовала родителей и вместе с женихом села на диван.