Вт, 14.03.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать
Для подписчиков

26-летняя принцесса Иордании вышла замуж: первые фото со сказочной церемонии

Инна-Катрин Хейн
26-летняя принцесса Иордании вышла замуж: первые фото со сказочной церемонии
Facebook Messenger LinkedIn Telegram Twitter
Comments
Фото: IMAGO/Queen Rania \ apaimages/Scanpix

12 марта старшая дочь короля Иордании Абдаллы II и королевы Рании 26-летняя принцесса Иман вышла замуж за венесуэльского бизнесмена Джимми Термиотиса. Невеста вышла на публику в белом платье от Dior.

Церемония бракосочетания прошла во дворце Beit Al-Urdon Palace в Аммане, пишут Arabnews. Торжество транслировали в прямом эфире по местному телевидению.

По восточным меркам свадьба была скромной: например, букет невесты был из живых цветов, а не из золота и бриллиантов, как у дочери султана Брунея. Старший брат и наследник престола, кронпринц Хуссейн, провел Иман через цветущий сад во дворец, где их ждали гости. Она поприветствовала родителей и вместе с женихом села на диван. 

Ключевые слова
Наверх