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ФОТО ⟩ 36-летняя Линдси Лохан сообщила о беременности

Limon.ee
36-летняя Линдси Лохан сообщила о беременности
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Фото: Shutterstock

36-летняя американская актриса и певица Линдси Лохан в Instagram сообщила о беременности, разместив фото одежды для новорожденного с принтом «Скоро».

«Мы благословлены и взволнованы», – написала Линдси Лохан.

Подписчики знаменитости уже поздравляют ее в комментариях с будущим пополнением. Актриса пока что не разглашает пол ребенка и время, когда он может появиться на свет.

Осенью 2021 года актриса сообщила о помолвке с арабским финансистом Бадером Шаммасом. Летом 2022 года Лохан заявила в Instagram, что они поженились.

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