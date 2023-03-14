36-летняя американская актриса и певица Линдси Лохан в Instagram сообщила о беременности, разместив фото одежды для новорожденного с принтом «Скоро».
ФОТО ⟩ 36-летняя Линдси Лохан сообщила о беременности
36-летняя Линдси Лохан сообщила о беременности
«Мы благословлены и взволнованы», – написала Линдси Лохан.
Подписчики знаменитости уже поздравляют ее в комментариях с будущим пополнением. Актриса пока что не разглашает пол ребенка и время, когда он может появиться на свет.
Осенью 2021 года актриса сообщила о помолвке с арабским финансистом Бадером Шаммасом. Летом 2022 года Лохан заявила в Instagram, что они поженились.
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