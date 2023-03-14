ФОТО ⟩ Пьяный водитель потерял управление над грузовиком

«Мой двух с половиной летний сын, когда увидел это, сказал, что упала фура», – пишет наблюдательный гражданин в группе «Тартусцы», делясь фотографией аварии на кольцевой развязке Ильматсалу.

Кабина грузовика была деформирована настолько сильно, что спасателям пришлось использовать нож для резки металла, чтобы вытащить водителя. 63-летний водитель получил рану головы и был доставлен на машине скорой помощи в больницу, сообщает Tartu Postimees.

Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Рагне Кейск сказала журналистам, что после оказания первой медицинской помощи водитель был задержан как подозреваемый и доставлен в тартускую тюрьму.

Для выяснения обстоятельств произошедшего полиция возбудила уголовное дело.