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ФОТО ⟩ Пьяный водитель потерял управление над грузовиком

Limon.ee
Пьяный водитель потерял управление над грузовиком
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Фото: Kuvatõmmis Facebookist

Сегодня около 12 часов дня на кольцевой развязке Ильматсалу в Тарту произошло дорожно-транспортное происшествие, пишет Elu24. Водитель грузовика в состоянии сильного алкогольного опьянения потерял контроль над своим автомобилем при выезде с кольцевой развязки и съехал на обочину.

«Мой двух с половиной летний сын, когда увидел это, сказал, что упала фура», – пишет наблюдательный гражданин в группе «Тартусцы», делясь фотографией аварии на кольцевой развязке Ильматсалу.

Кабина грузовика была деформирована настолько сильно, что спасателям пришлось использовать нож для резки металла, чтобы вытащить водителя. 63-летний водитель получил рану головы и был доставлен на машине скорой помощи в больницу, сообщает Tartu Postimees.

Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Рагне Кейск сказала журналистам, что после оказания первой медицинской помощи водитель был задержан как подозреваемый и доставлен в тартускую тюрьму.

Для выяснения обстоятельств произошедшего полиция возбудила уголовное дело.

Фото: Kuvatõmmis Facebookist
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