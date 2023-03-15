15 марта – магнитная буря средней мощности. Кому надо быть осторожным

Лев

Магнитная буря усилит у Львов чувство тревоги. Они вдруг засомневаются в своей правоте, заподозрят в неискренности близкого друга, потеряют интерес к любимому хобби. Эта апатия может усилиться из-за головной боли и смутного предчувствия чего-то не очень хорошего. Но астрологи предупреждают — такое настроение не имеет объективных причин, оно, скорое всего, просто навеяно магнитной бурей, а значит — скоро пройдет.

Дева

Девы могут ощущать настоящий упадок сил. Может казаться, что мир потерял яркие краски, а кофе – терпкий аромат. Неприятностей добавит и череда поломок бытовой техники и гаджетов, бюрократическая волокита, которая может возникнуть в эти дни. В это время лучше всего не брать на себя дополнительные обязательства, дать себе возможность больше отдыхать и ограничить круг общения максимально.

Водолей