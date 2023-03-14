Американская актриса Джейми Ли Кертис разместила в Instagram снимки, на которых она запечатлена с чашкой кофе за столиком возле бассейна.
ФОТО ⟩ 64-летняя Джейми Ли Кертис показала, как выглядит на следующее утро после получения «Оскара»
64-летняя Джейми Ли Кертис показала, как выглядит на следующее утро после получения «Оскара»
В кадре также присутствует золотая статуэтка «Оскара», которую Кертис слегка испачкала молочной пеной. Такую же отметку 64-летняя актриса сделала и себе на носу.
Кертис сообщила, что снимки были сделаны на следующее утро после церемонии вручения премии «Оскар». 13 марта она стала обладательницей «Оскара» в номинации «Лучшая актриса второго плана» за роль в фильме «Все везде и сразу», который был назван «Фильмом года».
«Утро после. Трезвая. Удивленная. Стойкая», – подписала фото актриса.
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