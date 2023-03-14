ФОТО ⟩ 64-летняя Джейми Ли Кертис показала, как выглядит на следующее утро после получения «Оскара»

В кадре также присутствует золотая статуэтка «Оскара», которую Кертис слегка испачкала молочной пеной. Такую же отметку 64-летняя актриса сделала и себе на носу.

Кертис сообщила, что снимки были сделаны на следующее утро после церемонии вручения премии «Оскар». 13 марта она стала обладательницей «Оскара» в номинации «Лучшая актриса второго плана» за роль в фильме «Все везде и сразу», который был назван «Фильмом года».