Власти Украины попросили у руководства Финляндии передать четыре скоростных поезда Allegro. Раньше эти составы курсировали между Петербургом и Хельсинки, пишет dp.ru.
Украина просит у Финляндии скоростные поезда Allegro, курсировавшие по маршруту Хельсинки-Петербург
Об этом сообщает сайт финской медиакомпании Yle. По данным издания, финская железнодорожная компания VR подтвердила получение такого запроса.
Известно, что премьер-министр Финляндии Санна Марин во время недавнего визита в Киев лично обсуждала вопрос передачи поездов с гендиректором украинской компании «Укрзализныца» Александром Камышиным.
Согласилась ли Финляндия передать поезда, пока не известно.
Скоростные поезда Allegro ежедневно курсировали между Петербургом и Хельсинки начиная с 2010 года. В 2020 году железнодорожное сообщение между Россией и Финляндией приостановили из-за коронавируса.
В декабре 2021 года РЖД и VR договорились частично возобновить рейсы Allegro.
Однако в конце марта 2022 года финская сторона приняла решение снова прекратить железнодорожное сообщение между Петербургом и Хельсинки. Последний поезд Allegro уехал из Петербурга в Хельсинки 27 марта.
Финский государственный железнодорожный оператор VR списал все скоростные поезда, которые курсировали на этом направлении. В финансовом отчёте компании стоимость снятых с учёта запасных деталей и подвижного состава оценивалась в 45 миллионов евро.