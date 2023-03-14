Украина просит у Финляндии скоростные поезда Allegro, курсировавшие по маршруту Хельсинки-Петербург

Об этом сообщает сайт финской медиакомпании Yle. По данным издания, финская железнодорожная компания VR подтвердила получение такого запроса.

Известно, что премьер-министр Финляндии Санна Марин во время недавнего визита в Киев лично обсуждала вопрос передачи поездов с гендиректором украинской компании «Укрзализныца» Александром Камышиным.

Согласилась ли Финляндия передать поезда, пока не известно.

Скоростные поезда Allegro ежедневно курсировали между Петербургом и Хельсинки начиная с 2010 года. В 2020 году железнодорожное сообщение между Россией и Финляндией приостановили из-за коронавируса.

В декабре 2021 года РЖД и VR договорились частично возобновить рейсы Allegro.

Однако в конце марта 2022 года финская сторона приняла решение снова прекратить железнодорожное сообщение между Петербургом и Хельсинки. Последний поезд Allegro уехал из Петербурга в Хельсинки 27 марта.