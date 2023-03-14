Астролог Тамара Глоба заявила, что у Близнецов в марте будет сложное время. Черная полоса, по ее словам, коснется многих аспектов жизни.
Черная полоса в марте! Глоба назвала знак Зодиака, которого ждут испытания
Черная полоса в марте! Глоба назвала знак Зодиака, которого ждут испытания
«Лишь только сенью Близнецов ждут серьезные перемены: откроются перспективы вдали от дома», – дала астролог свой прогноз в социальных сетях.
Самое лучшее для этого периода, по мнению Глобы, затаиться и переждать. Обязательно все наладится, но к концу года только.
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