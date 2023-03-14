ФОТОНОВОСТЬ ⟩ Политика уже не та: Юри Ратас станцевал на балу для школьников

В такой момент, конечно, возникает вопрос, где и кем работает Ратас, и точно ли он политик, а не артист большой сцены. Выборы показали, что сейчас было бы неплохо всем членам Центристской партии отодвинуть хобби на второй план и заняться политическим будущим.

Мероприятие состоялось несколько дней назад в Сакуской гимназии, на нем бывший премьер-министр Эстонии выступил вместе со своей партнершей по шоу «Танцы со звездами» - тренером Кристиной Тармет.

«Сегодня было классно выступить с модным танцем джайв на балу в Сакуской гимназии. Спасибо, что пригласили! Желаю всем гимназистам успешной учебы в весеннем сезоне, а абитуриентам - отличных результатов на экзаменах!» - написал Ратас у себя на странице в Фейсбуке.

Комментаторы активно писали добрые пожелания Ратасу. Линда К. подбодрила политика: «Молодец, Юри! На танцы приятно смотреть, они развлекают, в танцах нет места для переживаний. Будет и на нашей улице праздник, и из любой ситуации можно найти выход».

Аадо написал: «Танцы - это, конечно, здорово, но кто же защитит Вырумаа?»

Пеэтер считает, что единственная вещь, которая хорошо удается Ратасу - это танцы.