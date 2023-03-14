Балерина Анастасия Волочкова призналась, что придерживается специального питания для излечения суставов. По словам Волочковой, ей посоветовали холодец из копыт животных.
Волочкова призналась, что лечится коровьими копытами
Волочкова призналась, что лечится коровьими копытами
Помощница артистки готовит ей бульон из копыт коровы. Артистка добавила, она не ест мясо, но «заставляет себя» пить бульон.
«Потому что в нем много природного коллагена», - объяснила балерина.
Помимо питания, Волочкова занимается гимнастикой, упражнениями на различные группы мышц, ходит в бассейн, баню и на профессиональный массаж.
«Сейчас нужно восстанавливать сустав. Воспалительный процесс есть, но это все поправимые вещи», - отметила звезда.