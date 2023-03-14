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«Как могло произойти столько несчастных случаев за один день?» Подростку также потребовалась скорая помощь в пярнуском водном центре

Мерилин Няреп
«Как могло произойти столько несчастных случаев за один день?» Подростку также потребовалась скорая помощь в пярнуском водном центре
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Водный центр Tervise Paradiis. Фото иллюстративное.
Водный центр Tervise Paradiis. Фото иллюстративное. Фото: Urmas Luik / Pärnu Postimees

«Водный центр больше не кажется безопасным», – признает мать семейства, посетившая Tervise Paradiis в субботу. Помимо мужчины, который находился под водой более пяти минут, и женщины, едва избежавшей утопления, в экстренной помощи нуждался и мальчик-подросток, пишет Elu24.

«Никаких спасателей возле горок я не видела, хотя, кажется, их там должно быть больше для такой толпы», – говорит Йоанна Иваск, которая посетила водный центр с детьми и спасла от утопления пожилую женщину, вылетевшую из трубы горки.

«Я пошла с ребенком на горку и спустилась первой. Я ждала его внизу, когда заметила, что пожилая женщина, спустившаяся с расположенной рядом горки, лежит на спине в воде», – рассказала мать, посетившая в субботу, 11 марта, пярнуский водный центр Tervise Paradiis.

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