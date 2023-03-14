«Водный центр больше не кажется безопасным», – признает мать семейства, посетившая Tervise Paradiis в субботу. Помимо мужчины, который находился под водой более пяти минут, и женщины, едва избежавшей утопления, в экстренной помощи нуждался и мальчик-подросток, пишет Elu24.
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«Как могло произойти столько несчастных случаев за один день?» Подростку также потребовалась скорая помощь в пярнуском водном центре
«Как могло произойти столько несчастных случаев за один день?» Подростку также потребовалась скорая помощь в пярнуском водном центре
«Никаких спасателей возле горок я не видела, хотя, кажется, их там должно быть больше для такой толпы», – говорит Йоанна Иваск, которая посетила водный центр с детьми и спасла от утопления пожилую женщину, вылетевшую из трубы горки.
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