Группа TVORCHI, которая будет представлять Украину на «Евровидении-2023» в Ливерпуле, похоже, не сможет выехать за границу — под вопросом их выступление в Найроби на следующей неделе, куда USAID пригласил артистов выступить на открытии мурала в рамках проекта «Стена», а также все промо-мероприятия перед международным песенным конкурсом, передают Fakty.
«Надеемся, справедливость восторжествует»: представителей Украины на «Евровидении» группу TVORCHI не выпустили за границу
Об этом артисты сообщили в Instagram, отметив, что год назад начали давать благотворительные концерты по всему миру в поддержку Украины, собирали средства на военную амуницию, автомобили, медицинское оборудование, вещи первой необходимости для временно переселенных лиц и прочее.
«Мы объединились и стали армией культурного фронта. Нам удалось привлечь миллионы долларов, вести просветительскую работу, встречаться с лидерами стран-партнеров, рассказывать правду, просить помощи и говорить слова благодарности. Но сегодня дальнейшая работа всех артистов в этом направлении под вопросом из-за предателей, которые выехали и не вернулись в Украину», – пишут TVORCHI и добавляют, что надеются на справедливость, которая восторжествует.
Под этим постом поклонники группы оставили много комментариев, вспоминая «добрым словом» артистов, из-за которых усложняется предоставление разрешений на временный выезд военнообязанных из Украины.