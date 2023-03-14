«Надеемся, справедливость восторжествует»: представителей Украины на «Евровидении» группу TVORCHI не выпустили за границу

Об этом артисты сообщили в Instagram, отметив, что год назад начали давать благотворительные концерты по всему миру в поддержку Украины, собирали средства на военную амуницию, автомобили, медицинское оборудование, вещи первой необходимости для временно переселенных лиц и прочее.

«Мы объединились и стали армией культурного фронта. Нам удалось привлечь миллионы долларов, вести просветительскую работу, встречаться с лидерами стран-партнеров, рассказывать правду, просить помощи и говорить слова благодарности. Но сегодня дальнейшая работа всех артистов в этом направлении под вопросом из-за предателей, которые выехали и не вернулись в Украину», – пишут TVORCHI и добавляют, что надеются на справедливость, которая восторжествует.