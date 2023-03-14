Женщину парализовало после визита к мануальному терапевту: что тот натворил?

В США 29-летнюю женщину парализовало после визита к мануальному терапевту и она восемь месяцев проходила лечение.

Прошло восемь месяцев с тех пор, как выпускница Южного университета Джорджии Кейтлин Дженсен впервые начала лечить свой паралич и четыре перерезанные артерии. Медики были поражены прогрессом в выздоровлении женщины, недавно возобновившей движения руками, ногами и головой.

Кейтлин Дженсен. Фото: Darlene Jensen / Facebook

Кейтлин записалась на прием к мануальному терапевту для незначительной корректировки. Ведь после многочасовой учебы у нее возникли проблемы с шеей и спиной. Однако процедура пошла не так, что привело к разрыву четырех артерий на шее Кейтлин. В результате у женщины остановилось сердце и произошел инсульт.

Мама пострадавшей Дарлин рассказала: врачи полагают, что травма была «прямым результатом манипуляций на шее».

Некоторое время Кейтлин находилась в критическом состоянии с черепно-мозговой травмой, но с течением месяцев она добилась невероятных успехов. Это было сделано с помощью созданного мамой фонда GoFundMe, собравшего более 167 000 долларов.

Сейчас Кейтлин вышла из больницы и находится дома, но это не тот дом, из которого она ушла восемь месяцев назад. Из-за паралича женщины семья знала, что придется сделать много изменений, чтобы адаптировать ее повседневную жизнь. Среди щедрых людей, внесших вклад, была женщина по имени Эми Хаппер Бартон, которая, по словам Дарлин, помогла ей найти новый дом.