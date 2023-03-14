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ДО И ПОСЛЕ ⟩ Смотри, как изменилась внешность бывшей наркоманки после отказа от наркотиков

Naine
Смотри, как изменилась внешность бывшей наркоманки после отказа от наркотиков
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Бездомная героиновая наркоманка, которая впервые начала употреблять инъекционные наркотики в 17 лет, полностью изменила себя и теперь живет счастливой жизнью. Сейчас Каре Татарелли 30 лет, у нее двое детей, и в июне она выходит замуж. Она надеется вдохновить других наркоманов на перемены, выкладывая свои поразительные фотографии.

Кара из Детройта описала свою наркозависимость как жизнь в фильме «День сурка», где главный герой переживает один и тот же день снова и снова. Ее тело было покрыто болезненными язвами, она была очень худой и даже пыталась покончить с собой.

Она впервые попробовала наркотики в 13 лет и начал употреблять героин в 17 лет, когда подверглась сексуальному насилию со стороны пожилого мужчины. «Я была в очень мрачном настроении, и один из мальчиков, с которым я ходила в школу, вдруг спросил меня, пробовала ли я когда-нибудь героин. Я ответил, что нет, и он предложил мне уколоться им и крэком. В тот момент я была готова попробовать что угодно, лишь бы это избавило меня от боли».

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