ДО И ПОСЛЕ ⟩ Смотри, как изменилась внешность бывшей наркоманки после отказа от наркотиков

Кара из Детройта описала свою наркозависимость как жизнь в фильме «День сурка», где главный герой переживает один и тот же день снова и снова. Ее тело было покрыто болезненными язвами, она была очень худой и даже пыталась покончить с собой.

Она впервые попробовала наркотики в 13 лет и начал употреблять героин в 17 лет, когда подверглась сексуальному насилию со стороны пожилого мужчины. «Я была в очень мрачном настроении, и один из мальчиков, с которым я ходила в школу, вдруг спросил меня, пробовала ли я когда-нибудь героин. Я ответил, что нет, и он предложил мне уколоться им и крэком. В тот момент я была готова попробовать что угодно, лишь бы это избавило меня от боли».