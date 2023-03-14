ДО И ПОСЛЕ ⟩ Смотри, как изменилась внешность бывшей наркоманки после отказа от наркотиков

'I was a homeless heroin addict and nearly died as I overdosed 5 times after hitting rock bottom - now I am unrecognisable' https://t.co/AJ6dukugrJ— The Sun (@TheSun) March 12, 2023
Бездомная героиновая наркоманка, которая впервые начала употреблять инъекционные наркотики в 17 лет, полностью изменила себя и теперь живет счастливой жизнью. Сейчас Каре Татарелли 30 лет, у нее двое детей, и в июне она выходит замуж. Она надеется вдохновить других наркоманов на перемены, выкладывая свои поразительные фотографии.