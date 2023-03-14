Когда мать ребенка заглянула в комнату, обнаружила, что в помещении нет никакой посторонней женщины, а мальчик нашел умный способ облегчить выполнение домашнего задания.

Как вы можете видеть, мальчик обратился за помощью к Алексе, умному виртуальному помощнику, чтобы она помогла ему решить задачи по математике, нашептывая ответы по ходу дела. Мальчик делал всё это шепотом, потому что не хотел, чтобы мать узнала.

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