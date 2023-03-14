Восьмилетний Аллен выполнял школьные задания в своей комнате, когда его мать услышала женский шепот. Мать решила провести расследование и была положительно потрясена тем, насколько находчивым оказался ее ребенок, пишет Naine.
ВИДЕО ⟩ Мать услышала в комнате сына женский шепот. Она приоткрыла дверь и была поражена!
Мать услышала в комнате сына женский шепот. Она приоткрыла дверь и была поражена!
Когда мать ребенка заглянула в комнату, обнаружила, что в помещении нет никакой посторонней женщины, а мальчик нашел умный способ облегчить выполнение домашнего задания.
Как вы можете видеть, мальчик обратился за помощью к Алексе, умному виртуальному помощнику, чтобы она помогла ему решить задачи по математике, нашептывая ответы по ходу дела. Мальчик делал всё это шепотом, потому что не хотел, чтобы мать узнала.
Смотрите видео ниже:
Мать добавила в видео, что мальчик на самом деле любит математику и очень хорошо в ней разбирается.