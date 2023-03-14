ФОТО ⟩ 23-летняя женщина, напавшая на несовершеннолетних в парке Мянни, сломалась в зале суда

В феврале полиция объявила 23-летнюю Лоону-Анн Мурр в розыск. Женщина, пытавшаяся избежать суда, обвинялась в серьезном нарушении общественного порядка. Однажды летним вечером, находясь в состоянии алкогольного опьянения, она напала на двух незнакомых ей несовершеннолетних девочек в парке Мянни в Мустамяэ.