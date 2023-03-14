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ФОТО ⟩ 23-летняя женщина, напавшая на несовершеннолетних в парке Мянни, сломалась в зале суда

Кетлин Крузе
23-летняя женщина, напавшая на несовершеннолетних в парке Мянни, сломалась в зале суда
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Лоона-Анн Мурр в суде
Лоона-Анн Мурр в суде Фото: Taavi Sepp

«Это только слова, чего в вашем случае недостаточно, вы должны кардинально изменить свою жизнь», - напутствовал прокурор 23-летнюю женщину, которую судили за серьезное нарушение общественного порядка. Последняя, рыдая, пообещала изменить свой образ жизни, пишет Elu24.

В феврале полиция объявила 23-летнюю Лоону-Анн Мурр в розыск. Женщина, пытавшаяся избежать суда, обвинялась в серьезном нарушении общественного порядка. Однажды летним вечером, находясь в состоянии алкогольного опьянения, она напала на двух незнакомых ей несовершеннолетних девочек в парке Мянни в Мустамяэ.

Сегодня 23-летняя Лоона-Анн, имеющая образование 8 классов, предстала перед Харьюским уездным судом. В нескольких метрах от подсудимой находился ее муж.

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