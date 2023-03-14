ОТ РОЖДЕНИЯ ДО СМЕРТИ ⟩ Браков в два раза больше, чем разводов! Самые интересные цифры статистики Эстонии

Было 9 пар близнецов, 1 пара мальчиков, 2 пары девочек и 6 смешанных пар. В Таллинне родилось 274 ребенка, в Харьюмаа - 120, в Хийумаа - 7, в Ида-Вирумаа - 58, в Йыгевамаа - 15, в Ярвамаа - 19, в Ляэнемаа - 16, в Ляэне-Вирумаа - 24, в Пылвамаа - 13, в Пярнумаа - 48, в Рапламаа - 7, в Сааремаа - 17, в Тартумаа - 105, в Валгамаа - 17, в Вильяндимаа - 24 и в Вырумаа - 17.

Самыми популярными именами девочек в феврале были Эмилия и София (7) и Амелия, Кира и Нора (5). Самыми популярными именами мальчиков были Марк (6), Артур, Хьюго, Лукас и Стефан (5).

В феврале было зарегистрировано 312 браков, из которых 27 были заключены нотариусами и 12 - священниками. Было зарегистрировано 176 разводов. В феврале прошлого года было заключено 469 браков и 162 развода.

В феврале было зарегистрировано 1 233 смерти по сравнению с 1 623 в том же месяце прошлого года.

Новые имена получили 173 человека, в том числе 32 имени, 121 фамилию и 20 имен и фамилий. 115 женщин и 58 мужчин изменили свои имена. За тот же период прошлого года новое имя было дано 115 людям.