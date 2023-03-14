НЕОЖИДАННО! ⟩ В одном из самых популярных фильмов Netflix звезда Голливуда заговорила по-эстонски

Громкая премьера на Netflix состоялась 10 марта, и в ней говорят по-эстонски! В продолжении многосерийного фильма «Лютер», «Лютер: Падшее солнце», один из главных героев, которого играет британская звезда Энди Серкис, ведет разговор с персонажем с острова Сареемаа, которого играет Эйнар Кууск.

Эйнар Кууск рассказал Elu24, что он не совсем уверен, кому пришла в голову идея использовать эстонский язык в фильме. «Либо режиссеру, либо сценаристу. Первоначально страна, в которую герои отправляются в конце фильма, также должна была быть Эстонией, но в последний момент ее заменили на Норвегию», – рассказал Кууск. Сам он не учил Серкиса эстонскому языку, это делал учитель.