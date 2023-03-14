В криминальном детективе «Лютер: Павшее солнце», которые вышел несколько дне назад на Netflix, голливудский актер Энди Серкис говорит на эстонском языке. В фильме также играет эстонский актер Эйнар Кууск, который также в нескольких эпизодах говорит на родном языке.
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НЕОЖИДАННО! ⟩ В одном из самых популярных фильмов Netflix звезда Голливуда заговорила по-эстонски
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В одном из самых популярных фильмов Netflix звезда Голливуда заговорила по-эстонски
Громкая премьера на Netflix состоялась 10 марта, и в ней говорят по-эстонски! В продолжении многосерийного фильма «Лютер», «Лютер: Падшее солнце», один из главных героев, которого играет британская звезда Энди Серкис, ведет разговор с персонажем с острова Сареемаа, которого играет Эйнар Кууск.
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