Горничная топлес зарабатывает 300 долларов за пять часов работы: и клиенты всегда дают чаевые

Сэмми из города Тампа, штат Флорида, США, рассказала, что сейчас она зарабатывает 2200 долларов за 5 часов работы. Для этого она убирает дома топлес. Горничная берет за уборку 300 долларов в час, однако ей доплачивают щедрые чаевые – от 110 до 200 долларов.

22-летнюю девушку спросили о ее прибыльной карьере в Инстаграме, и она рассказала, как выглядит ее обычный рабочий день. Итак: «Многие из вас хотят знать, сколько я зарабатываю в день горничной топлес. Сегодня я убрала пять домов и за каждый взяла 300 долларов в час, плюс получила чаевые от хозяев». Самая большая сумма чаевых - 200 долларов. В общей сложности заработок Сэмми составляет колоссальные 2230 долларов за день работы.

Работающая топлес горничная не может оставить себе весь заработок, поскольку значительную часть тратит на охрану, чтобы обезопасить себя во время работы. «У меня есть охранник, который сидит в машине снаружи и ждет меня на случай, если что-то случится, и он получает 35 процентов от того, что я зарабатываю», - говорит она.