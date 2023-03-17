В США 22-летняя горничная придумала, как зарабатывать побольше денег. Она решила, что для этого нужно работать обнаженной. Об этом пишет www.mirror.co.uk.
Горничная топлес зарабатывает 300 долларов за пять часов работы: и клиенты всегда дают чаевые
Сэмми из города Тампа, штат Флорида, США, рассказала, что сейчас она зарабатывает 2200 долларов за 5 часов работы. Для этого она убирает дома топлес. Горничная берет за уборку 300 долларов в час, однако ей доплачивают щедрые чаевые – от 110 до 200 долларов.
22-летнюю девушку спросили о ее прибыльной карьере в Инстаграме, и она рассказала, как выглядит ее обычный рабочий день. Итак: «Многие из вас хотят знать, сколько я зарабатываю в день горничной топлес. Сегодня я убрала пять домов и за каждый взяла 300 долларов в час, плюс получила чаевые от хозяев». Самая большая сумма чаевых - 200 долларов. В общей сложности заработок Сэмми составляет колоссальные 2230 долларов за день работы.
Работающая топлес горничная не может оставить себе весь заработок, поскольку значительную часть тратит на охрану, чтобы обезопасить себя во время работы. «У меня есть охранник, который сидит в машине снаружи и ждет меня на случай, если что-то случится, и он получает 35 процентов от того, что я зарабатываю», - говорит она.
В этом случае ее охранник забрал домой 780 долларов из ее дневного заработка, а Сэмми округлила эту сумму до 800 долларов, потому что он «потрясающий». «Теперь мой доход составляет 1430 долларов, и я работала пять часов», - констатирует изобретательная горничная. Сэмми признается, что ее идея приносит ей хорошие деньги.
Сэмми, который также продает откровенный контент на OnlyFans, призывает других попробовать такую же работу.
Комментируя ее видео, пользователи писали, что готовы немедленно приступать к работе уборщицы топлес, и спрашивали, с чего начинать и где регистрироваться?
Другие были больше заинтересованы в работе охранника, утверждая, что он заключил гораздо более выгодную сделку, поскольку он просто сидит в машине и ждет, пока Сэмми проводит день за уборкой. «Как устроиться на эту работу в сфере безопасности? Возить крутых девчонок, слушать радио и получать бабки, присматривая за кем-то. Это работа мечты: ты сидишь в машине и получаешь 800 долларов».