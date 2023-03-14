Вт, 14.03.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать
Для подписчиков

ВТОРОЙ СЛУЧАЙ ЗА ДЕНЬ ⟩ Посетительница водного центра, которая помогла избежать трагедии: она лежала на спине, голова была полностью под водой

Анналийза Кёсс Мерилин Няреп
Посетительница водного центра, которая помогла избежать трагедии: она лежала на спине, голова была полностью под водой
Facebook Messenger LinkedIn Telegram Twitter
Comments
Фото: Mailiis Ollino

«Я не представляю, что могло бы произойти, если бы женщина все еще лежала там, а мужчина влетел бы в нее на полной скорости», – описывает женщина, пытавшаяся предотвратить опасную ситуацию в пярнуском водном центре Tervise Paradiis. «Ситуация разрешилась менее чем за минуту, и дежурный инструктор не успел вмешаться», – сказал член правления Tervis Spaa Grupp Яан Ратник, поблагодарив посетительницу, пишет Elu24.

«Я пошла с ребенком на горку и спустилась первой. Я ждала его внизу, когда заметила, что пожилая женщина, спустившаяся с расположенной рядом горки, лежит на спине в воде», – рассказала мать, посетившая в субботу, 11 марта, Пярнуский водный центр Tervise Paradiis.

Если сначала она не почувствовала ничего плохого, то через несколько секунд она подошла поближе, чтобы узнать, почему женщина не встает и все ли с ней в порядке. «Я взяла ее за руку и подняла. Она была в полном шоке, не могла сказать ни слова, пыталась дышать, и именно в этот момент ее знакомый вылетел на полной скорости с горки. Она все еще крепко держала мою руку. Я помогла ей подняться, а потом мужчина спросил, что происходит, и почему мы там стоим», – описала ситуацию женщина, которая бросилась на помощь. «Она по-прежнему не говорила ни слова и пыталась встать на ноги. Затем мужчина взял ее за руку и помог спуститься по лестнице».

Ключевые слова
Наверх