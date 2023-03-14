«Я не представляю, что могло бы произойти, если бы женщина все еще лежала там, а мужчина влетел бы в нее на полной скорости», – описывает женщина, пытавшаяся предотвратить опасную ситуацию в пярнуском водном центре Tervise Paradiis. «Ситуация разрешилась менее чем за минуту, и дежурный инструктор не успел вмешаться», – сказал член правления Tervis Spaa Grupp Яан Ратник, поблагодарив посетительницу, пишет Elu24.
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ВТОРОЙ СЛУЧАЙ ЗА ДЕНЬ ⟩ Посетительница водного центра, которая помогла избежать трагедии: она лежала на спине, голова была полностью под водой
Посетительница водного центра, которая помогла избежать трагедии: она лежала на спине, голова была полностью под водой
«Я пошла с ребенком на горку и спустилась первой. Я ждала его внизу, когда заметила, что пожилая женщина, спустившаяся с расположенной рядом горки, лежит на спине в воде», – рассказала мать, посетившая в субботу, 11 марта, Пярнуский водный центр Tervise Paradiis.