ВТОРОЙ СЛУЧАЙ ЗА ДЕНЬ ⟩ Посетительница водного центра, которая помогла избежать трагедии: она лежала на спине, голова была полностью под водой

Если сначала она не почувствовала ничего плохого, то через несколько секунд она подошла поближе, чтобы узнать, почему женщина не встает и все ли с ней в порядке. «Я взяла ее за руку и подняла. Она была в полном шоке, не могла сказать ни слова, пыталась дышать, и именно в этот момент ее знакомый вылетел на полной скорости с горки. Она все еще крепко держала мою руку. Я помогла ей подняться, а потом мужчина спросил, что происходит, и почему мы там стоим», – описала ситуацию женщина, которая бросилась на помощь. «Она по-прежнему не говорила ни слова и пыталась встать на ноги. Затем мужчина взял ее за руку и помог спуститься по лестнице».