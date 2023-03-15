Эмоциональный фон дня очень напряженный, многим свойственны повышенная агрессивность, раздражительность, обидчивость. Вряд ли удастся найти общий язык с близкими, спокойно обсудить общие проблемы или выяснить отношения, избежав конфликта. Наиболее уязвимы романтические отношения; с трудностями столкнутся даже пары, чьи чувства проверены временем и обстоятельствами. Используйте любую возможность для отдыха, восстановления душевных сил, пишет Dvorec.
Используйте любую возможность для отдыха: гороскоп на 15 марта
Овен
Даже с самой сложной ситуации Овны могут рассчитывать на поддержку членов семьи, а также их помощь, в том числе и материальную. Вероятно улучшение финансового положения, можно получить крупную сумму денег и удачно распорядиться ею. Некоторых представителей знака ожидают ценные подарки. Весьма сложно настроить себя на деловой лад, заняться решением практических задач. Этот день не назовешь продуктивным, но он отлично подходит для посещения вечеринок и проведения праздников.
Жизненный потенциал снижен, возможно ухудшение самочувствия, да и настроение оставляет желать лучшего. Существует опасность серьезной ссоры с любимым человеком или нового увлечения, которое будет иметь печальные последствия.
Телец
Сложный день. Постарайтесь избегать контактов с малознакомыми людьми: высока вероятность конфликтов, которые будут иметь серьезные последствия. Крайне нежелательно обсуждать любые деловые вопросы, принимать решения, касающиеся смены профессии или места работы, пробовать свои силы на новом поприще. Не рискуйте ни своими, ни чужими деньгами, откажитесь от участия в азартных играх.
Верность семейным ценностям и готовность соблюдать традиции – одна из тех добродетелей Тельцов, которые сегодня непременно будут вознаграждены. Окружите своих близких заботой, устройте для них небольшой праздник: это поднимет настроение всем. Нежелательны поездки, в особенности – по незнакомым маршрутам.
Близнецы
В сфере влияние негативных тенденций находятся дела финансовые. Подумайте о сокращении расходов, не швыряйте деньги на ветер – сегодня вам вряд ли удастся сделать удачные инвестиции или выгодные покупки. У некоторых представителей знака возникнет необходимость совершить неприятные поездки, другим придется заниматься чрезвычайно утомительной физической работой. И то, и другое может испортить настроение.
Вернуть же душевное равновесие поможет общение с приятными людьми, в том числе – новыми знакомыми. Ваше обаяние весьма сильно, поэтому дефицит внимания вам определенно не грозит. Возможны романтические увлечения, мимолетные, но приятные.
Рак
Следуя советам родственников, вы сможете избежать многих ошибок и исправить последствия ранее допущенных промахов. Но, увы, семейные отношения – это, пожалуй, единственная сфера жизни, которая находится под сильным влиянием позитивных тенденций. В остальных же областях ситуация складывается не столь благоприятная. Не исключены ссоры с любимым человеком, напряженность в отношения со старыми друзьями; от посещения многолюдных мероприятий лучше воздержаться.
Непросто складывается финансовая ситуация: ваши расходы многочисленны и далеко не всегда оправданны. Нежелательно заключать сделки, делать покупки, в особенности если речь идет о вещах, предназначенных для длительного использования.
Лев
Перегрузки любого рода крайне нежелательны – вы нуждаетесь в спокойном отдыхе, и поступите мудро, если позволите себе отложить некоторые дела. Кроме того, наверняка найдутся люди, готовые помочь вам в решении актуальных проблем, и это будет весьма кстати. Родственники могут позволить себе критические замечания, к которым следует отнестись спокойно. Помните, что последствия конфликта, начавшегося сегодня, будут долго напоминать о себе.
День обещает приятные переживания романтического характера, он как нельзя лучше подходит для знакомств, свиданий и признаний. Финансовая ситуация будет благоприятной; нежелательно только тратить деньги на поездки и вещи, предназначенные для путешествий.
Дева
День может показаться утомительным и скучным, поскольку новые возможности он вряд ли откроет, а вот препятствия преодолевать заставит наверняка. Постарайтесь не погружаться в дела с головой – вам представится шанс развлечься и приятно провести время, и этим стоит воспользоваться. Занимаясь решением накопившихся проблем, не переусердствуйте: жизненный потенциал несколько снижен, а потому вероятность переутомления велика.
Эмоциональный фон также оставляет желать лучшего. Возможны разногласия с родственниками и друзьями, серьезные ссоры с любимым человеком. День не подходит для поездок. Возможны значительные расходы, о которых позже придется пожалеть.
Весы
Этот день обещает значительное расширение круга общения, появление среди ваших знакомых людей, которые будут искренне восхищаться вами, а при случае не откажут в помощи и поддержке. В остальном же ситуация оставляет желать лучшего, негативные тенденции будут напоминать о себе довольно часто. Не исключены серьезные конфликты с близкими, разногласия с любимым человеком. Многим предстоят неприятные поездки.
Придется заниматься не самыми интересными делами, тратить время на решение чужих проблем. Хотя Весы от природы наделены дипломатическими способностями и редким чувством такта, сегодня им вряд ли удастся воздержаться от иронических замечаний и обидных высказываний, справиться с отрицательными эмоциями.
Скорпион
День будет трудным, и вам придется приложить максимум усилий, чтобы избежать расставленных на пути ловушек. Недоброжелатели на удивление изобретательны, однако наверняка найдутся люди, способные вовремя предостеречь вас, помочь избежать ошибок. Очень неблагоприятная ситуация складывается в сфере личных отношений; не проявляйте нетерпения, воздерживайтесь от решительных действий. Позволив событиям идти своим чередом, вы наверняка дождетесь удачного момента – и вот тогда сможете совершить все необходимые шаги.
Благотворное влияние на ваше настроение и самочувствие окажут поездки и смена обстановки. При этом постарайтесь избежать лишних расходов: финансовая ситуация весьма сложна.
Стрелец
Настраивайтесь на деловой лад: в этот день можно справиться с решением многих проблем и добиться значительных успехов. Появится возможность блеснуть своими талантами и творческими способностями, внести в жизнь приятные перемены, реализовать давние планы. Хорошо сложатся поездки, романтические путешествия оставят чрезвычайно хорошее впечатление и у вас, и у вашего избранника. Несколько сложнее обстоят дела в отношениях с родственниками, но и здесь серьезной угрозы для душевного комфорта нет.
Не обсуждайте финансовые дела с малознакомыми людьми, и уж тем более не заключайте сделок с ними – рискуете многое потерять. Можно делать покупки, полагаясь на собственную интуицию.
Козерог
События развиваются медленно, и в этот день вы не раз будете жалеть об этом. Проявление инициативы может в корне изменить ситуацию, но ваши действия должны быть хорошо обдуманными и тщательно спланированными, иначе их последствия могут оказаться печальными. Нежелательны перемены в романтических отношениях, знакомства с сомнительными особами, спешное сближение с людьми, намерения которых вам неясны.
Можно положиться на родственников: помощь и поддержка с их стороны не заставят себя ждать, знаки внимания будут приятными и необременительными. День подходит для путешествий, активного отдыха на природе. Жизненный потенциал довольно высок.
Водолей
День требует осторожности и может показаться сложным, однако свойственные вам оптимизм и уверенность в своих силах будут весьма кстати. Важно не переоценивать собственных финансовых возможностей, особенно если вы планируете покупать вещи, предназначенные для других людей: прекрасный подарок может обернуться значительными расходами и нанести сильный удар по вашему бюджету.
Непросто складываются отношения влюбленных, но ситуацию нельзя назвать критической. Гибкость и готовность прислушаться к толковым советам избавят вас от ошибок и заблуждений, помогут избежать серьезных конфликтов и непреодолимых разногласий.
Рыбы
День не лишен приятных событий. Можно прекрасно провести время в обществе близких людей и любимого человека, однако стоит воздержаться от далеких поездок, слишком активных развлечений, неумеренного участия в светской жизни. Улучшается финансовая ситуация, у многих представителей знака появятся новые источники дохода.
Одиноким Рыбам этот день обещает романтические знакомства и новые увлечение, однако несколько испортить в целом благоприятную картину могут ваш скептический настрой и неуместная ирония. Постарайтесь доверять тем, кто вызывает у вас симпатию: интуиция не подведет. Возможны всплески негативных эмоций, но вам удастся совладать с собственным настроением.