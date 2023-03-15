Используйте любую возможность для отдыха: гороскоп на 15 марта

Дева

День может показаться утомительным и скучным, поскольку новые возможности он вряд ли откроет, а вот препятствия преодолевать заставит наверняка. Постарайтесь не погружаться в дела с головой – вам представится шанс развлечься и приятно провести время, и этим стоит воспользоваться. Занимаясь решением накопившихся проблем, не переусердствуйте: жизненный потенциал несколько снижен, а потому вероятность переутомления велика.

Эмоциональный фон также оставляет желать лучшего. Возможны разногласия с родственниками и друзьями, серьезные ссоры с любимым человеком. День не подходит для поездок. Возможны значительные расходы, о которых позже придется пожалеть.

Весы

Этот день обещает значительное расширение круга общения, появление среди ваших знакомых людей, которые будут искренне восхищаться вами, а при случае не откажут в помощи и поддержке. В остальном же ситуация оставляет желать лучшего, негативные тенденции будут напоминать о себе довольно часто. Не исключены серьезные конфликты с близкими, разногласия с любимым человеком. Многим предстоят неприятные поездки.

Придется заниматься не самыми интересными делами, тратить время на решение чужих проблем. Хотя Весы от природы наделены дипломатическими способностями и редким чувством такта, сегодня им вряд ли удастся воздержаться от иронических замечаний и обидных высказываний, справиться с отрицательными эмоциями.

Скорпион