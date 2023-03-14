«Больных можно будет узнать по этим признакам»: Ванга предсказала начало страшного недуга, который уже распространяется в мире

В последние годы человечество все чаще стало обращаться к тем посланиям, которые оставила Ванга. Провидица при жизни помогала людям и старалась оставить потомкам как можно больше информации о будущем, которое нас ждет.

Именно поэтому с началом распространения новой болезни в Африке многие вспомнили страшный прогноз Ванги о недуге, который разойдется по всему миру.

«Особенность заболевания – менять лицо человека, „размывая“ черты лица. Одновременно могут вваливаться глаза, которые нередко краснеют из-за кровоизлияния. Все это делает внешность заболевшего похожей на образ призрака. Люди будут падать замертво», – описывала заболевание ясновидящая при жизни.

Как считают в сети, речь шла о вирусе Марбург, который возник в Экваториальной Гвинее. На первоначальном этапе заболевания у инфицированных пациентов отмечается лихорадочное состояние. Температура тела резко повышается. Заболевший чувствует ярко выраженное недомогание, включая сильную головную боль. На этом этапе болезнь без проведения лабораторных анализов сложно отличить от малярии или лихорадки Эбола.