Для многих иностранцев эстонский звучит, как язык эльфов. Сегодня, в День родного языка, мы расскажем о забавных эстонских словах, которые ставят иностранцев в тупик, пишет Visitestonia.
Попробуй выговори: ТОП-10 странных эстонских слов
Эстонский язык является родным языком для примерно 1 миллиона человек и относится к прибалтийско-финской подгруппе финно-угорской ветви уральской языковой семьи. Сами эстонцы называли себя maarahvas «народ земли», а свой язык – maakeel «язык земли». Названия eestlased и eesti keel получили широкое распространение лишь во второй половине XIX века. Кроме того, в разных частях Эстонии вы услышите разные говоры: мулькский (мульгиский), cетуский, островной. В разных частях Эстонии диалекты могут достаточно сильно отличаться.
öötöö
Несомненно, если вы уже освоили слово öö («ночь»; «ö» произносится как «i» в английском слове «girl»), то можете попрактиковаться в слове öötöö («ночная работа») или töööö (töö-öö; «рабочая ночь»). Далее можете попробовать произнести jäääär (jää-äär; «кромка льда»). Звук «ä» произносится как «я» в слове «пЯть». Еще одно хорошее слово для практики – kuuuurija (kuu-uurija; «исследователь луны»). Напомним, что эстонская «j» произносится, как русская «й». Чтобы полностью насладиться мелодичностью эстонского языка, произнесите все вышеупомянутые слова в одном предложении: Kuu-uurijad töö-ööl jää-äärel («лунные исследователи, работающие на кромке льда ночью»).
Еще есть интересные слова, от которых язык начинает заплетаться: jõululaululaulja (jõulu-laulu-laulja; «исполнительница рождественских песен»), jalalaba (jala-laba; «подошва стопы»), asjaajaja (asja-ajaja; «секретарь»).
Для русскоговорящего человека особенно сложными кажутся слова и названия городов, которые начинаются с сочетания, казалось бы, двух несочетаемых букв «й» и «ы». По иронии, именно в городах Йыхви и Нарва-Йыэсуу (Jõhvi, Narva-Jõesuu) проживает большая доля русскоговорящих людей.
А теперь представляем скороговорку высшего уровня:
Sünnipäevanädalalõpupeopärastlõunaväsimus
Это слово состоит 42 букв и обозначает «усталость, которую испытываешь во второй половине дня после празднования Дня рождения на выходных».
Sünnipäevanädalalõpupeopärastlõunaväsimus – это самое длинное слово в Эстонии, которое состоит из комбинации многих слов: «День рождения», «выходные», «вечеринка», «после обеда» и «усталость».
Pontšik
С другой стороны, в эстонском языке хорошо прижились слова, заимствованные из русского языка. Многим даже не понадобится заглядывать в словарь, чтобы догадаться что обозначают эти эстонские слова: «davai», «košmaar», «putka», «präänik», «pohmel», «haltuura», «trussikud», «normaalne», «maika», «pagasnik», «pontšik», «pelmeen», «pliin». Попробуете угадать?
Возможно, оказавшись на эстонском застолье вы услышите: «Тервисекс»! Все остается в рамках приличия. Слово Terviseks происходит от слова Tervis – «здоровье» и переводится, как «На здоровье!».