Попробуй выговори: ТОП-10 странных эстонских слов

Эстонский язык является родным языком для примерно 1 миллиона человек и относится к прибалтийско-финской подгруппе финно-угорской ветви уральской языковой семьи. Сами эстонцы называли себя maarahvas «народ земли», а свой язык – maakeel «язык земли». Названия eestlased и eesti keel получили широкое распространение лишь во второй половине XIX века. Кроме того, в разных частях Эстонии вы услышите разные говоры: мулькский (мульгиский), cетуский, островной. В разных частях Эстонии диалекты могут достаточно сильно отличаться.

öötöö

Несомненно, если вы уже освоили слово öö («ночь»; «ö» произносится как «i» в английском слове «girl»), то можете попрактиковаться в слове öötöö («ночная работа») или töööö (töö-öö; «рабочая ночь»). Далее можете попробовать произнести jäääär (jää-äär; «кромка льда»). Звук «ä» произносится как «я» в слове «пЯть». Еще одно хорошее слово для практики – kuuuurija (kuu-uurija; «исследователь луны»). Напомним, что эстонская «j» произносится, как русская «й». Чтобы полностью насладиться мелодичностью эстонского языка, произнесите все вышеупомянутые слова в одном предложении: Kuu-uurijad töö-ööl jää-äärel («лунные исследователи, работающие на кромке льда ночью»).

Еще есть интересные слова, от которых язык начинает заплетаться: jõululaululaulja (jõulu-laulu-laulja; «исполнительница рождественских песен»), jalalaba (jala-laba; «подошва стопы»), asjaajaja (asja-ajaja; «секретарь»).