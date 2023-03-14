Расследование: папа римский Иоанн Павел ІІ, вероятно, покрывал священников, подозреваемых в педофилии

Евгениуш Сургент

Священник Сургент в течение нескольких десятилетий растлевал детей в приходах, где он служил. Несмотря на то, что информация об этом доходила до его начальства, единственным «наказанием» за его преступления был перевод из прихода в приход, где он продолжал растлевать несовершеннолетних, отмечает TVN24.

Собеседник журналистов рассказал, что лично сообщал Войтыле о действиях Сургента. Однако архиепископ попросил его никуда больше не передавать эту информацию, заверив, что он об этом позаботиться. О том, что Войтыла должен был знать о действиях Сургента, также говорится и в архивах польского Института нацпамяти.

«Однажды его уже собирались перевести – делегации следовали за ним, но все как-то закончилось. Сегодня, находясь у Войтылы, он, как говорят, плакал. Войтыла не хочет применить сильную руку и сломить человека, поэтому неясно, что он в итоге сделает с Сургентом», – свидетельствуют документы.

Журналисты поехали в село Ляховице, в один из приходов, где служил Сургент. Там этого священника до сих пор помнят. Собеседник канала рассказал, что когда ему было 15 лет, Сургент пытался его «облапать», но он убежал.

В августе 1973 года Сургент был арестован и позже приговорен к трем годам тюремного заключения. После освобождения он оставался действующим священником до самой своей смерти в 2008 году.

Юзеф Лоранц