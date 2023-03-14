Организация SA Kadunud по-прежнему просит всех помочь найти 57-летнюю Карин. Женщина пропала в воскресенье 12 марта в Тарту после того, как вышла из своего нового дома на улице Сийли. По данным полиции, дама села в один из междугородних автобусов.
ПОМОГИТЕ НАЙТИ! ⟩ 57-летняя Карин из Тарту до сих пор считается пропавшей без вести: села в автобус и исчезла
Согласно данным, полученным из полиции в среду, Карин села в междугородний автобус в воскресенье в 12:45 и уехала в неизвестном направлении.
Региональный руководитель Департамента полиции и погранохраны в Тарту Сийм Линнард сказал, что поиски пропавшей Карин продолжаются и в среду, 15 марта, полиция активно сотрудничает с родственниками пропавшей, а также с добровольцами.
«На данный момент мы просмотрели записи камер наблюдения как рядом с домом женщины, так и в городе, и они показывают, что Карин ходила взад-вперед по улице Туру в воскресенье утром. Кроме того, просмотрев записи камер наблюдения на автовокзале, мы установили, что Карин села в автобус, следовавший по маршруту Тарту-Васула, в 12:45 в воскресенье. Мы также поговорили с водителем автобуса, обслуживающего этот маршрут, который сказал, что она могла выйти из автобуса на остановке в деревне Ломби».
Полиция находится в постоянном контакте с родственниками пропавшей женщины, вместе с которыми они также проверили предыдущее место жительства Карин в Ныо. К сожалению, там пропавшую тоже не нашли. «Следующим шагом поисковой группы будет район Кырвекюла-Васула, в направлении которого женщина ехала на автобусе в воскресенье днем. Мы разговариваем с местным населением и проверяем дороги и улицы как внутри поселка, так и за его пределами, чтобы собрать информацию и узнать, не видели ли где-нибудь пропавшую Карин».
«Это также просьба ко всем жителям района Васула-Кырвекюла держать глаза открытыми и, если они увидят женщину, похожую на Карин, или видели ее где-то в последние несколько дней, сообщить об этом в полицию. Мы также просим вас проверить подвалы, пристройки и хозяйственные постройки, чтобы убедиться, что женщина нигде не прячется».
«Если у кого-то на доме или на территории предприятия в этом районе установлены камеры наблюдения, полиция просит просмотреть записи, сделанные в воскресенье днем, и проверить, нет ли на них Карин. Если кто-то обнаружит что-либо подобное, полиция просит поделится с ней этой информацией».
Куда средь бела дня делась женщина?
«Видел ли кто-нибудь из водителей автобусов, как она ехала в воскресенье в направлении Тарту-Ныо или Тарту-Веду?». Ааре Рюйтель, глава организации по поиску пропавших людей, просит водителей автобусов вспомнить, не видели ли они Карин.
В воскресенье в Тарту пропала 57-летняя Карин.
Родственники Карин обратились в SA Kadunud вечером 13 марта. Представители организации отреагировали моментально: поисковая группа OPEROG начала поиски в сельской местности Тартумаа. Операция началась у дома по улице Сийли, где пропавшую видели в последний раз, но в течение ночи поисковики не нашли никаких зацепок. Поиски Карин продолжатся сегодня.
По словам очевидцев, Карин покинула свое новое место жительства на улице Сийли пешком около двух часов дня в воскресенье. С тех пор о ее передвижениях и местонахождении ничего не известно. Женщина, которая живет одна, не вернулась домой, и с тех пор с ней не могут связаться ни родные, ни друзья. Все свои личные вещи она оставила дома, взяв только черную матерчатую сумку для покупок.
Близкие Карин очень беспокоятся за ее жизнь из-за плохого состояния здоровья. Близкие считают, что жизнь Карин может находиться в опасности.
Внешний вид 57-летней Карин:
- рост 170 см,
- среднее телосложение,
- темно-коричневые короткие волосы,
- на ней оранжево-желтая зимняя парка,
- на ногах красные полусапожки и темно-синие джинсы,
- в руках может быть темная сумка для продуктов.
Карин могла направиться на лодочную станцию Ребазе или Карлова, передвигаться по улице Сийли, Туру, бульвару Сыпрузе или в любом другом месте в городе Тарту. Она могла ехать в общественном транспорте - в автобусе или поездке - поехать до Ныо или Веду в Тартумаа.
Если вы видели 57-летнюю Карин, передвигающуюся в любом из вышеперечисленных мест с воскресенья 12 марта после 14:00, или знаете ее нынешнее местонахождение, пожалуйста, сообщите об этом на горячую линию SA Kadunud 24/7 661 6776. Звонящим гарантируется анонимность.