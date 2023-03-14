ПОМОГИТЕ НАЙТИ! ⟩ 57-летняя Карин из Тарту до сих пор считается пропавшей без вести: села в автобус и исчезла

Согласно данным, полученным из полиции в среду, Карин села в междугородний автобус в воскресенье в 12:45 и уехала в неизвестном направлении.

Региональный руководитель Департамента полиции и погранохраны в Тарту Сийм Линнард сказал, что поиски пропавшей Карин продолжаются и в среду, 15 марта, полиция активно сотрудничает с родственниками пропавшей, а также с добровольцами.

«На данный момент мы просмотрели записи камер наблюдения как рядом с домом женщины, так и в городе, и они показывают, что Карин ходила взад-вперед по улице Туру в воскресенье утром. Кроме того, просмотрев записи камер наблюдения на автовокзале, мы установили, что Карин села в автобус, следовавший по маршруту Тарту-Васула, в 12:45 в воскресенье. Мы также поговорили с водителем автобуса, обслуживающего этот маршрут, который сказал, что она могла выйти из автобуса на остановке в деревне Ломби».

Полиция находится в постоянном контакте с родственниками пропавшей женщины, вместе с которыми они также проверили предыдущее место жительства Карин в Ныо. К сожалению, там пропавшую тоже не нашли. «Следующим шагом поисковой группы будет район Кырвекюла-Васула, в направлении которого женщина ехала на автобусе в воскресенье днем. Мы разговариваем с местным населением и проверяем дороги и улицы как внутри поселка, так и за его пределами, чтобы собрать информацию и узнать, не видели ли где-нибудь пропавшую Карин».