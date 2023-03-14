Пришло время усмирить своего внутреннего шопоголика и очистить окружающее пространство от ненужных предметов (даже если вы уверены в том, что однажды они вам обязательно пригодятся), пишет woman.ru.
Десять бесполезных вещей в доме, которые вы считаете нужными: проверьте есть ли они у вас!
Оглянитесь, как много ненужных вещей находится вокруг вас? Что-то вы купили сами и понадеялись, что однажды обязательно этим воспользуетесь, а что-то досталось в подарок от друзей. Бесполезные вещи, которые давно пылятся в углах есть в каждом доме. Независимо от того, как они появились у вас, знайте, что от большинства нужно избавиться совсем безболезненно и прямо сейчас.
Первой отправьте на утилизацию мультиварку. Конечно, талантов у такой кухонной помощницы не счесть. Ей под силу варить, тушить, выпекать, жарить и даже готовить на пару. Никаких лишних движений, достаточно просто загрузить необходимые продукты в чашу, выставить режим и можно идти заниматься своими делами — чудо-машина все сделает сама. Казалось бы, что может быть лучше, чем мультиварка?
На самом деле одно из главных качеств самостоятельной чудо-машины - скорость - довольно сильно хромает. Если вы собрались варить суп, то картошку за вас, увы, никто не почистит, да и помешивать бульон вряд ли кто-то сможет. К тому же, многие хозяйки говорят о том, что каша, как ни крути, получается вкуснее все-таки в «классической кастрюле» под чутким присмотром, а запеканка гораздо ароматнее после духового шкафа.
Кроме того, мыть чашу из мультиварки - дело не из легких. Нередко блюда пригорают, как бы грамотно не был выстроен режим, а уж избавиться от зажарок ух как не просто! Далеко не каждая посудомоечная машина сможет помочь вам с этой задачей, а пытаться очистить все своими силами с помощью металлической губки чревато тем, что вы просто лишите чашу специального покрытия и тогда точно можно распрощаться со вкусными блюдами.
Вместо громоздкой мультиварки советуем обратить внимание на современный аэрогриль. Функций у него гораздо больше, а дизайн — минималистичнее.
Помните времена, когда раньше у каждого в доме стояла фигурка трехлапой денежной жабы? Многие свято верили в силу китайского талисмана, который по законам феншуй должен приносить в семью гармонию и финансовое благополучие. Главное условие - не поскупиться на первоначальный взнос и приобрести статуэтку из металла золотистого цвета с полудрагоценными камнями. А еще важно «посадить» ее на невысокую тумбочку или комод, ведь лягушка с монеткой во рту очень боится высоты.
Вам не кажется, что звучит комично и по-детски наивно? На самом деле, ни одна фигурка не поможет вам стать богаче и успешнее, если вы так и не научились распределять финансы. Мы, конечно, не призываем вас немедленно относить на свалку древнее чудо из Китая, но советуем на пару с ним завести и финансовый ежедневник. Благодаря расписыванию всех поступлений и расходов, вам удастся составить денежный план на месяц, а деньги больше не будут утекать в никуда.
У каждой женщины в доме хранятся как минимум три ненужных стайлера для волос. Ну, а как устоять перед покупкой, если интернет кишит невероятно красивыми укладками, которые хочется немедленно повторить? Голливудские локоны, афрокудри, небрежные пляжные локоны… и для каждой прически необходимы определенные насадки, которые в лучшем случае хотя бы раз, действительно, используются.
Создавать подобные шедевры на своей голове довольно сложно. Если у вас нет времени на практику, а укладывать волосы вы планируете только по праздникам, то покупать стайлеры или множество насадок просто нет смысла.
Чтобы правильно чистить зубы, вам совсем не понадобится электрическая зубная щетка. Конечно, у прибора есть свои несомненные плюсы. Например, датчик нажатия помогает понять, когда во время чистки вы слишком сильно надавливаете на щетку и тем самым вредите свои зубам. Таймер определит количество времени, которое вы уделили гигиене своего рта (его должно быть в меру), а звуковой сигнал помогает перескакивать с зуба на зуб, чтобы ни один из них не остался без должного внимания.
Тем не менее, если вы не научитесь правильной тактике чистки зубов, то они одна электрическая щетка не поможет вам достичь идеального белоснежного оттенка. Более того, такие экземпляры счищают с поверхности зубов микрослои эмали и увеличивают чувствительность зубов. Советуем не изменять обыкновенной мануальной щетке и просто выучить стратегию грамотной гигиены полости рта.
Горизонтальная подставка для лопатки – вещь, которая далеко не списке первой необходимости. Посудите сами, в обилии разных по форме, размеру и цвету можно потеряться. Выбрав, на первый взгляд, идеальную подставку, в процессе вы находите ее совершенно неудобной. Да, к тому же горизонтальная подставка занимает гораздо больше места на рабочей поверхности, которое и так чаще всего в дефиците.
Советуем обратить внимание на вертикальный вариант. В этом случае ложка, лопатка или любой другой прибор всегда будет возвышаться над столом в довольно компактном виде. Брать в руки и возвращать в исходное положение на такую позицию гораздо удобнее.
В доме каждого «Плюшкина» найдется огромное количество пустых коробок из под обуви и бытовой техники. Не спорим, хранить вещи в таком виде крайне удобно, но далеко не каждый использует «картонные сооружение» именно для этого, да и смотрятся они в интерьере, мягко говоря, не симпатично. А уж тем более, если они разбросаны у вас по всей квартире и пустуют в ожидании своего счастливого часа. Если в ближайшее время вы не собираетесь переезжать, то советуем отправить ненужные упаковки на переработку.
Приобретите им на замену полноценный комод, тумбу или шкаф побольше. Подберите мебель так, чтобы она вписалась в ваш интерьер, не выглядела «белым пятном» и не загромождала пространство. Подобная планировка выигрывает по всем пунктам, уж поверьте.
Если вы все еще верите в силу машинки для удаления катышков, то спешим вас разочаровать. Во-первых, эта вещица уже давно устарела. Во-вторых, чтобы привести вещи в состояние «новых» следует сильно потрудиться. Мало у кого не было случая, когда случайно более сильное нажатие машинки провоцировало дырочку на любимом свитере. Замечали, что сам эффект держится не так долго и уже спустя одну носку джемпер вновь с ненавистным пилингом?
Присмотритесь к «нежужащим» щеточкам для удаления катышков. Они и батарейки не тратят, и в обращении гораздо менее прихотливы. Гарантировать пролонгированный эффект, мы, увы не в силах, поэтому на будущее советуем отдавать предпочтения вещам, которые будут скатываться не так сильно.
Если вы не коллекционер, то без кулинарных книг можно легко обойтись. Даже самые лучшие сборники содержат ограниченное число блюд, которые к тому же довольно не просто отыскать. Согласитесь, составить меню на грядущую неделю гораздо проще с помощью рецептов из интернета.
Конечно, настоящей роскошью и символом, который показывает статусность хозяйки, являются сборники с семейными рецептами, передающиеся из поколения в поколение. Если ваши бабушки и мамы не оставили вам в наследство традиционные рецепты вашей семьи, то еще не поздно начать собирать их самой.
Умные напольные часы именно та вещь, которую вы скорее всего купили благодаря яркой рекламе, которая убедила, что без них ваша жизнь практически не имеет смысла! Конечно, если вы придерживаетесь здорового образа жизни, следите за питанием, занимаетесь спортом и используете различные приложения в телефоне, чтобы отслеживать изменения в своем организме, то умные напольные часы смогут стать достойным дополнением вашей коллекции гаджетов.
В противном случае - это просто бесполезная покупка. Если вы не спортсмен и не фитнесс-поклонник, то для контроля веса вам будет достаточно самых обыкновенных весов.
Плед на диване, конечно, придает уют. Но помните, что только в том случае, если он не полностью закрывает любимую мебель. Неужели вам не жалко своих трудов, которые вы приложили к выбору дивана, которые теперь прячутся под бабушкиным покрывальцем?
Если вам страшно испачкать светлую обивку, отдавайте предпочтение неярким цветам при покупке дивана. В любом случае помните, что практически на каждую мягкую мебель можно сшить новый чехол.