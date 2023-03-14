Десять бесполезных вещей в доме, которые вы считаете нужными: проверьте есть ли они у вас!

Оглянитесь, как много ненужных вещей находится вокруг вас? Что-то вы купили сами и понадеялись, что однажды обязательно этим воспользуетесь, а что-то досталось в подарок от друзей. Бесполезные вещи, которые давно пылятся в углах есть в каждом доме. Независимо от того, как они появились у вас, знайте, что от большинства нужно избавиться совсем безболезненно и прямо сейчас.

Первой отправьте на утилизацию мультиварку. Конечно, талантов у такой кухонной помощницы не счесть. Ей под силу варить, тушить, выпекать, жарить и даже готовить на пару. Никаких лишних движений, достаточно просто загрузить необходимые продукты в чашу, выставить режим и можно идти заниматься своими делами — чудо-машина все сделает сама. Казалось бы, что может быть лучше, чем мультиварка?

На самом деле одно из главных качеств самостоятельной чудо-машины - скорость - довольно сильно хромает. Если вы собрались варить суп, то картошку за вас, увы, никто не почистит, да и помешивать бульон вряд ли кто-то сможет. К тому же, многие хозяйки говорят о том, что каша, как ни крути, получается вкуснее все-таки в «классической кастрюле» под чутким присмотром, а запеканка гораздо ароматнее после духового шкафа.