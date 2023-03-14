Исполнитель главной роли в фильме «Кит» расплакался во время речи на церемонии вручения «Оскара»

Фрейзер сыграл учителя английского языка по имени Чарли весом около 270 кг, который скрывает от студентов свою внешность и пытается наладить отношения с дочерью. Запись его благодарственной речи опубликована на странице американского канала ABC7 в YouTube.

«Так вот как выглядит мультивселенная», – сперва воскликнул актер, поднявшись на сцену. После этого он обратился со словами благодарности к режиссеру, заявив, что тот «бросил ему творческий спасательный круг».

«Я начал заниматься этим бизнесом 30 лет назад, мне было нелегко, но была возможность, которую я не ценил в то время, пока она не прекратилась. Я просто хочу сказать спасибо за это признание. Это было бы невозможно без моего грима».

В конце Фрейзер расплакался и заканчивал свою речь, сдерживая слезы.

Фрейзер впервые появился на экране в 1988 году в телесериале America’s Most Wanted.

Во время съемок фильма «Кит» на Фрейзера надевали костюм, который ограничивал его движения.