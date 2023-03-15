Что нельзя делать 15 марта и почему не покупали цветы в дом в этот день. Приметы и все запреты.
Почему 15 марта нельзя поднимать деньги: приметы и что нельзя делать в самый неприятный день года
Почему 15 марта нельзя поднимать деньги: приметы и что нельзя делать в самый неприятный день года
Наши предки считали 15 марта одной из самых опасных дат в году. Чтобы не притянуть к себе беды и печали, нужно соблюдать все запреты.
Хозяйки в этот день сеяли лук и баклажаны. Также принято было варить вкусную молочную кашу и обязательно добавляли мед.
Что нельзя делать 15 марта
- Нельзя 15 марта выходить на улицу, если погода плохая и ветер сильный.
- Нельзя 15 марта покупать новую одежду, а также штопать старые вещи. Это может забрать ваше здоровье и благополучие.
- Нельзя 15 марта ругаться и сквернословить. Можно привлечь большие неудачи.
- Нельзя 15 марта покупать цветы в дом. Верили, что они будут высасывать энергию у всех, живущих в доме.
- Нельзя 15 марта поднимать деньги. Такая лёгкая прибыль может во много раз ухудшить ваше финансовое состояние.
- Нельзя 15 марта пришивать пуговицы к нательной одежде. Можно пришить к себе чужие хлопоты и заботы.
Приметы на 15 марта
- Если на Федота мороз, дождь или снежные заносы, то травы долго не будет.
- Если хороший день, то к ранней и теплой весне.
- Если на Федота мороз, то ждать тепла еще долго.