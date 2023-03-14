ВИДЕО ⟩ Онкобольной Сергей Сафронов показал, как ему сделали пересадку волос в Турции

40-летний бывший ведущий шоу «Битва экстрасенсов» восстановился после сложного лечения лимфомы Ходжкина. В конце января Сергей впервые снял головной убор в публичном месте. Увидев его шевелюру, поклонники пришли к выводу, что Сафронов сделал пересадку волос.

Сегодня артист подтвердил эти догадки и отметил, что доволен результатом. Сафронов раскрыл подробности процедуры. Сергей посетил турецкую клинику еще перед новогодними праздниками. Многодетный звездный отец запечатлел все этапы операции на видео.

Сафронов в зеленой рубашке расположился на стуле и терпеливо ждал, пока врач нанесет на его голову разметку. Артист переоделся в защитный фартук и успел погримасничать в коридоре перед хирургическим вмешательством. Через несколько мгновений иллюзионист оказался на операционном столе с прикрытым салфеткой лицом.

Врачи делали микроинъекции в макушку шоумена, от которых остались характерные следы. «Я всё-таки решился и сделал это! Всем рекомендую!» - сказал Сафронов.

Фанаты иллюзиониста поздравили его с бьюти-преображением. «Да, в Турцию очень много приезжают с подобной целью!», «И правильно. Молодым мужчинам нужно выглядеть молодо и свежо. С волосами», «Выглядит больновато. Очень рада, что всё получилось!», «Хочу увидеть ваш новый имидж», «Летела через Турцию во Францию и полсамолета были подобные пациенты с пересадкой волос», - отметили пользователи.