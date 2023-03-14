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ФОТО ⟩ «Подожди, что?!» Эстонская актриса удивила кардинальным изменением имиджа

Limon.ee
«Подожди, что?!» Эстонская актриса удивила кардинальным изменением имиджа
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Лийна Рауд.
Лийна Рауд. Фото: Erlend Štaub

Актриса Лийна Рауд делится с поклонниками снимком в социальных сетях, где показывает, что встречает весну в новом образе!

Актриса Лийна Рауд, годами носившая короткую стрижку, удивила поклонников новой прической, пишет Elu24.

А именно, она поделилfсm фотографией в соцсетях, которую подписала только хештегом blondie.

Свежее изменение стиля не осталось незамеченным подписчиками Лийны. В комментариях можно найти только слова похвалы и пламенные смайлики.

«Вау, длинные волосы!» – пишет подписчица. Радиоведущая Лийс Лусмяги также хвалит прическу: «Какая ты красивая».

Однако некоторые выразили недоумение. «Подожди, что?! Выглядит супер», – написал, например, один из них.

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