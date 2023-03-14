Актриса Лийна Рауд делится с поклонниками снимком в социальных сетях, где показывает, что встречает весну в новом образе!
ФОТО ⟩ «Подожди, что?!» Эстонская актриса удивила кардинальным изменением имиджа
«Подожди, что?!» Эстонская актриса удивила кардинальным изменением имиджа
Актриса Лийна Рауд, годами носившая короткую стрижку, удивила поклонников новой прической, пишет Elu24.
А именно, она поделилfсm фотографией в соцсетях, которую подписала только хештегом blondie.
Свежее изменение стиля не осталось незамеченным подписчиками Лийны. В комментариях можно найти только слова похвалы и пламенные смайлики.
«Вау, длинные волосы!» – пишет подписчица. Радиоведущая Лийс Лусмяги также хвалит прическу: «Какая ты красивая».
Однако некоторые выразили недоумение. «Подожди, что?! Выглядит супер», – написал, например, один из них.
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