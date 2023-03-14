ФОТО ⟩ «Подожди, что?!» Эстонская актриса удивила кардинальным изменением имиджа

Актриса Лийна Рауд, годами носившая короткую стрижку, удивила поклонников новой прической, пишет Elu24.

А именно, она поделилfсm фотографией в соцсетях, которую подписала только хештегом blondie.

Свежее изменение стиля не осталось незамеченным подписчиками Лийны. В комментариях можно найти только слова похвалы и пламенные смайлики.

«Вау, длинные волосы!» – пишет подписчица. Радиоведущая Лийс Лусмяги также хвалит прическу: «Какая ты красивая».