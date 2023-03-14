Александра Розенбаума экстренно госпитализировали

По информации СМИ, музыкант пожаловался на боли в ноге. При обследовании медики обнаружили у него тромб и приняли решение экстренно прооперировать пациента. Операция прошла успешно, пишет издание. В ближайшее время певец будет находиться под наблюдением врачей в отделении сосудистой хирургии.