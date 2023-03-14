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Александра Розенбаума экстренно госпитализировали

Limon.ee
Александра Розенбаума экстренно госпитализировали
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Александр Розенбаум
Александр Розенбаум Фото: Sander Ilvest

Певца Александра Розенбаума госпитализировали в одну из больниц Красноярска, сообщает Telegram-канал «112».

По информации СМИ, музыкант пожаловался на боли в ноге. При обследовании медики обнаружили у него тромб и приняли решение экстренно прооперировать пациента. Операция прошла успешно, пишет издание. В ближайшее время певец будет находиться под наблюдением врачей в отделении сосудистой хирургии.

В Красноярске музыкант находился на гастролях. Сообщили, что 71-летний певец госпитализирован в отделение сосудистой хирургии в городскую Больницу скорой помощи.

Известно, что накануне госпитализации Розенбаум дал сольный концерт в Красноярске.

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