Певца Александра Розенбаума госпитализировали в одну из больниц Красноярска, сообщает Telegram-канал «112».
Александра Розенбаума экстренно госпитализировали
Александра Розенбаума экстренно госпитализировали
По информации СМИ, музыкант пожаловался на боли в ноге. При обследовании медики обнаружили у него тромб и приняли решение экстренно прооперировать пациента. Операция прошла успешно, пишет издание. В ближайшее время певец будет находиться под наблюдением врачей в отделении сосудистой хирургии.
В Красноярске музыкант находился на гастролях. Сообщили, что 71-летний певец госпитализирован в отделение сосудистой хирургии в городскую Больницу скорой помощи.
Известно, что накануне госпитализации Розенбаум дал сольный концерт в Красноярске.