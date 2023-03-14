Что нельзя делать 14 марта и приметы дня. Верили, что в этот день рекомендуется делать как можно больше добра и благих дел.
Почему 14 марта нельзя мыть полы в доме: приметы и что запрещено делать
Почему 14 марта нельзя мыть полы в доме: приметы и что запрещено делать
14 марта рекомендуется делать как можно больше добра и благих дел. Также в этот день стоит уделить внимание бездомным животным. Предки считали, если покормить живность или даже забрать к себе домой — к долгой и счастливой жизни без материальных проблем.
Верили, кто 14 марта купит одежду или обувь, она будет долго служить вам.
Что нельзя делать 14 марта
- Нельзя 14 марта планировать будущее. Считалось, что ничего из задуманного не сбудется.
- Нельзя 14 марта совершать покупки для дома.
- Нельзя 14 марта покупать мебель и бытовую технику.
- Нельзя 14 марта выходить из дома после захода солнца. Злые силы могут наслать на вас беду.
- Нельзя 14 марта подстригать волосы. Верили, что вместе с ними можно отрезать и любовь.
- Нельзя 14 марта мыть дома пол.
- Нельзя 14 марта возиться с тестом хозяйкам.