Спустя 66 лет: Кюлли ищет Регину, с которой работала летом в Эстонской дружине школьников

72-летняя госпожа Касесалу, проживающая в Выру, разместила в фейсбуковской группе Meie Hiiumaa следующее объявление: «Я ищу Регину, мою подругу со времен Эстонской дружины школьников. Мы были вместе в Вийтна в летнем лагере. Мы переписывались некоторое время, но потом потеряли связь. Переписка, возможно, была между 1968 и 1969 годами».

Кюлли и Регина были вместе в Вийтна, недалеко от Раквере, в Эстонской дружине школьников. «Я думаю, мы учились в последнем классе средней школы, нам было по 17 или 18 лет. В то время Регина жила в Эммасте на Хийумаа. Несколько лет назад я пыталась найти ее в той же группе на Фейсбуке, но безуспешно», - переживает Кюлли.

Регина в юности Фото: личный архив

«Если кто-то знает ее или располагает информацией о ней, пожалуйста, дайте мне знать! Ей сейчас может быть 70 или 72 года. Может, и меньше, - говорит Кюлли. - Мы так давно не общались. Было бы приятно узнать, как сложилась ее жизнь».

«В то время когда мы переписывались, Хийумаа был закрытым островом. Это были советские времена и, вероятно, 1969 год. Телефонов тогда не было, только письма, и наша переписка в какой-то момент прервалась», - вспоминает Кюлли.

Она помнит свекольное и капустное поля, которые они убирали. «Мы работали около месяца. Это было здорово, - признается Кюлли. - Еще я помню, что мы с Региной общались с братьями-близнецами, которые были местными жителями».