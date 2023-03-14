Семь самых пугающих предсказаний Стивена Хокинга: никаких домыслов, только наука

Начнется все с того, что компьютеры смогут совершенствовать сами себя – это запустит бесконечный апгрейд машин в изменившемся мире, в котором будет достаточно места искусственному интеллекту, а человеку не останется. И хорошо, если нам будет отведена хотя бы вторая роль!

При этом Хокинг отмечал, что, даже если самого страшного поворота не случится, очень велик риск того, что новейшие технологии могут привести к деградации человека разумного.

Восстание машин по сценарию «Терминатора» – реальность

Еще одну опасность в совершенствовании искусственного интеллекта Хокинг отмечал отдельно. В 2015 году он спрогнозировал, что компьютеры обгонят людей в интеллектуальных возможностях уже в ближайшее столетие. И, если в этот момент «мысли» компьютеров не будут совпадать с мыслями людей, Земля может оказаться во власти машин.

В общем, бойтесь бунта машин, жестокого и кровавого. Также ученый посоветовал заранее готовить отступные пути – колонизировать другие планеты.

Большой адронный коллайдер способен погубить всю вселенную

Сложные объяснения Стивена Хокинга, в которые он пустился осенью 2014 года, говоря об опасности экспериментов на коллайдере, сводились к еще одной пугающей картине апокалипсиса не только для Земли и людей, но и для всей Вселенной: она перейдет в другое физическое состояние. И можно ли там будет жить, неизвестно.