Климатический апокалипсис, восстание машин, порабощение людей инопланетянами или искусственным разумом – знаменитый ученый пугал людей не просто так, а обосновывал свои заявления с точки зрения науки
Семь самых пугающих предсказаний Стивена Хокинга: никаких домыслов, только наука
Гениальный физик, которого не стало в возрасте 76 лет 14 марта 2018 года, не раз пугал своими прогнозами. Стивен Хокинг советовал смотреть в будущее без ложного оптимизма: шансы человечества погибнуть со временем увеличиваются. И если пройти «точку невозврата», – уже будет поздно что-либо делать. Теперь, когда Стивена Хокинга не стало, к его пессимистическим и пугающим сценариям будущего – внимание особенное.
В отличие от многих прорицателей, страшащих апокалипсисом, лауреат многочисленных премий за достижения в разных областях подводил под прогнозы очень серьезную теоретическую базу. Он говорил о том, что не может быть опровергнуто с научной точки зрения. О пророчествах ученого – в материале EG.RU.
Человечеству грозит не ледниковый период, а смерть от жары
Самой главной угрозой Стивен Хокинг в последние годы жизни считал климатическую. И призывал не радоваться неожиданно теплым бесснежным зимам: в них ученый видел предвестников приближающегося катаклизма – глобального потепления.
Как и большинство климатологов, он отмечал, что опасность исходит не только от природы, но и от действий людей: промышленная революция стала мощным катализатором процесса. Прогноз, который Хокинг озвучил в интервью BBC накануне своего 75-летия, звучал совсем пугающе: климат Земли может стать таким же, как на Венере, с температурой в 250 градусов и кислотными дождями.
Искусственный интеллект «подвинет» людей
Если искусственный интеллект выйдет из-под контроля, человечество окажется на задворках. О том, как будут разворачиваться события, которые могут привести к концу человечества, профессор особенно подробно рассказал на Глобальной конференции мобильного интернета весной 2017 года.
Начнется все с того, что компьютеры смогут совершенствовать сами себя – это запустит бесконечный апгрейд машин в изменившемся мире, в котором будет достаточно места искусственному интеллекту, а человеку не останется. И хорошо, если нам будет отведена хотя бы вторая роль!
При этом Хокинг отмечал, что, даже если самого страшного поворота не случится, очень велик риск того, что новейшие технологии могут привести к деградации человека разумного.
Восстание машин по сценарию «Терминатора» – реальность
Еще одну опасность в совершенствовании искусственного интеллекта Хокинг отмечал отдельно. В 2015 году он спрогнозировал, что компьютеры обгонят людей в интеллектуальных возможностях уже в ближайшее столетие. И, если в этот момент «мысли» компьютеров не будут совпадать с мыслями людей, Земля может оказаться во власти машин.
В общем, бойтесь бунта машин, жестокого и кровавого. Также ученый посоветовал заранее готовить отступные пути – колонизировать другие планеты.
Большой адронный коллайдер способен погубить всю вселенную
Сложные объяснения Стивена Хокинга, в которые он пустился осенью 2014 года, говоря об опасности экспериментов на коллайдере, сводились к еще одной пугающей картине апокалипсиса не только для Земли и людей, но и для всей Вселенной: она перейдет в другое физическое состояние. И можно ли там будет жить, неизвестно.
Впоследствии Хокинг также напомнил о другом сценарии, который не раз описывался фантастами и, по мнению физика, стал пугающей реальностью в XXI веке: черные дыры, которые могут породить столкновения протонов в коллайдере, способны вырасти до гигантских размеров и поглотить если не всю Солнечную систему, то, как минимум, Землю. Примерно за два года, как подсчитали ученые.
Конец цивилизации из-за столкновения с астероидом неизбежен
Стивен Хокинг говорил, что человечество «давно обречено» – вопрос лишь в том, когда в Землю врежется очередной астероид, который погубит современную цивилизацию, как это уже было, или произойдет подобная катастрофа. И призывал активнее осваивать космос и изучать Вселенную, чтобы в будущем быть готовым к возможной катастрофе и найти пути спасения.
Как отмечал ученый, законы физики гарантируют, что мы «рискуем быть уничтоженными». И вероятность катастрофы с Землей в ближайшую тысячу или десять тысяч лет «почти несомненна».
Люди станут рабами инопланетян
Знаменитая фраза профессора, прозвучавшая в фильме 2010 года «Во Вселенную со Стивеном Хокингом» о том, что, если пришельцы посетят Землю, результат «может быть похож на то, что произошло после прибытия Колумба в Америку», заставила серьезно задуматься многих ученых.
Впоследствии Хокинг не раз возвращался к теме потенциальной инопланетной угрозы, призывая избавиться от чрезмерного оптимизма по поводу возможной встречи с обитателями других планет.
Как считал ученый, вероятность того, что инопланетяне окажутся кочевниками-завоевателями, «колесящими» по вселенным в поисках новых ресурсов, гораздо выше, чем то, что они будут добрыми и дружелюбными, какими их рисуют в своем воображении многие.
Земли на всех не хватит
Постоянный рост населения Стивен Хокинг считал еще одной серьезной угрозой для человечества. Как объяснял ученый, приговором может стать не только нехватка ресурсов и возрастающее вместе с населением количество эпидемий. Критическим он называл момент, когда население Земли составит 11 миллиардов человек.
По словам Хокинга, когда это произойдет, процесс загрязнения планеты способен стать необратимым, и в итоге она окажется непригодной для жизни. За два года до своей смерти в интервью Ларри Кингу ученый даже назвал срок, когда мы вплотную окажемся у «точки невозврата».
Согласно прогнозу Хокинга, если прирост населения будет происходить современными темпами, к роковой черте мы приблизимся уже к 2100 году.