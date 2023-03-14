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ВИДЕО ⟩ Интервью Гранта на «Оскаре», где он с презрением закатывает глаза, стало вирусным в Сети

Limon.ee
Интервью Гранта на «Оскаре», где он с презрением закатывает глаза, стало вирусным в Сети
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Хью Грант и Энди Макдауэлл на церемонии вручения 95-й премии «Оскар»
Хью Грант и Энди Макдауэлл на церемонии вручения 95-й премии «Оскар» Фото: Carlos Barria

Интервью британского актера Хью Гранта, которое он дал ведущей красной дорожки церемонии вручения премии «Оскар 2023», американской plus-size-модели Эшли Грэм, растиражировано в Сети и активно обсуждается пользователями, пишет gordonua.com.

Когда Грэм спросила у актера о его впечатлениях от съемок в фильме «Достать ножи: Стеклянный лук», Грант напомнил, что появляется в картине всего на несколько секунд. После этого модель поинтересовалась, было ли ему весело на этих съемках, но актер в ответ язвительно сказал: «Эм… Немного». На вопрос, во что он одет, Грант также коротко заявил: «В свой костюм».

«Было приятно пообщаться», – сказала в конце разговора Грэм.

Грант после этих слов высоко поднял брови, закатив глаза.

 «Хью, если ты не хочешь быть там, иди домой. Худшее интервью на «Оскаре», – отреагировали в Сети.

 Издание The New York Post отмечает, что «попытки Грэм задать Гранту серию стандартных вопросов были встречены актером с явным презрением». В публикации сообщается, что поведение актера вызвало критику у зрителей.

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