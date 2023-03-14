ВИДЕО ⟩ Интервью Гранта на «Оскаре», где он с презрением закатывает глаза, стало вирусным в Сети

Когда Грэм спросила у актера о его впечатлениях от съемок в фильме «Достать ножи: Стеклянный лук», Грант напомнил, что появляется в картине всего на несколько секунд. После этого модель поинтересовалась, было ли ему весело на этих съемках, но актер в ответ язвительно сказал: «Эм… Немного». На вопрос, во что он одет, Грант также коротко заявил: «В свой костюм».