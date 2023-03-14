Любовный гороскоп: самые благоприятные и неудачные дни для отношений в марте

Влияние сразу двух планет, находящихся в одном знаке зодиака, конечно, окажет сильное воздействие на представителей зодиакального круга. Что из себя представляет знак Рыбы в романтике и любви? В первую очередь это приключения, яркие эмоции, мечты и счастье. Люди полностью отдаются бурлящим внутри чувствам и перестают чётко следовать логике, мыслить здраво, что порой может выливаться в не слишком приятные ситуации. Но не станем забывать, что Рыбы достаточно непостоянный знак Зодиака. Потому не факт, что союз, построенный в период, когда две планеты находятся в этом созвездии, продержится долго. Но дарить любовь в марте захочется всем, как и получать её в ответ в большем количестве.