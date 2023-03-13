Актер «Лиги Смеха» погиб на фронте

О смерти украинского защитника сообщил капитан команды Владимир Черняк. Он рассказал, что Иваненко попал в окружение на Угледарском направлении, там был тяжело ранен и взят в плен. Российские оккупанты не предоставили Роману необходимой медицинской помощи и он скончался 28 февраля. Защитнику было 28 лет. У него остались жена и мама.