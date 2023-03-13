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Актер «Лиги Смеха» погиб на фронте

Limon.ee
Актер «Лиги Смеха» погиб на фронте
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Свеча. Фото иллюстративное.
Свеча. Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock

Защитнику Украины было 28 лет, пишет tsn.ua.

В бою за Украину погиб украинский актер, звезда шоу «Лига Смеха» Роман Иваненко, выступавший в команде «Наш формат».

О смерти украинского защитника сообщил капитан команды Владимир Черняк. Он рассказал, что Иваненко попал в окружение на Угледарском направлении, там был тяжело ранен и взят в плен. Российские оккупанты не предоставили Роману необходимой медицинской помощи и он скончался 28 февраля. Защитнику было 28 лет. У него остались жена и мама.

«Вчера, благодаря штурму, враг с позиций был выбит. Сегодня Романа эвакуировали «на щите»! Светлая память тебе, и всем, чью жизнь унес проклятый враг из России», – сказал Черняк.

Новость о смерти Романа Иваненко ошеломила украинских звезд, которые знали актера и дружили с ним. Соболезнования родным артиста выразили юмористы Игорь Ласточкин и Юрий Ткач, актриса Олеся Жураковская, Леся Никитюк и Владимир Дантес запостили на своих страницах в Instagram фото героя.

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