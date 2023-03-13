Ведущий Оскара-2023 «добил» Уилла Смита за прошлогодний скандал с пощечиной

Американский актер Уилл Смит в прошлом году на 94-ой церемонии вручения премий от Американской киноакадемии «Оскар» попал в огромный скандал - хоть актер и получил свою единственную статуэтку в категории «Лучший актер» (за фильм «Король Ричард»), впредь ему запретили появляться на красной дорожке «Оскара» до 2032 года.

Причиной тому послужила пощечина, которую Смит врезал ведущему Крису Року за крайне оскорбительную шутку в адрес жены актера. Тогда общество разделилось на два лагеря: одни осудили Рока за слишком острый язык, и посчитали, что Смит поступил по-мужски, невзирая на последствия, другие - осудили актера, ведь никакие благие намерения не могут оправдать насилия.

Так или иначе, но за год накал страстей вокруг этого инцидента поутих. До вчерашней ночи, когда на 95-ой церемонии вручения премий от Американской киноакадемии «Оскар-2023» уже новый ведущий, Джимми Киммел, решил со сцены подколоть Уилла Смита за вспыльчивость, а организаторов награждения - за мягкотелость. Речь Киммела цитирует издание Variety.

«Мы хотим, чтобы вы получили удовольствие, мы хотим, чтобы вы были в безопасности, и самое главное – мы хотим, чтобы я был в безопасности. Если кто-нибудь совершит акт насилия в любой момент этого шоу, вам вручат Оскар за лучшую мужскую роль, и вы сможете произнести 19-минутную речь», - дерзко заявил Киммел. Затем ведущий и вовсе обратился к представителям Киноакадемии: «Если во время церемонии произойдет что-то непредсказуемое или насильственное, просто делайте то, что вы в прошлом году делали – ничего».