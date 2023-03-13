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СВИДЕТЕЛИ В ШОКЕ ⟩ В Пярнуском водном центре человека столкнули в бассейн: потребовалась реанимация, пострадавший находился под водой более пяти минут

Кристийна Рейманд Мерилин Няреп
В Пярнуском водном центре человека столкнули в бассейн: потребовалась реанимация, пострадавший находился под водой более пяти минут
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Фото: Jüri Looring

«Дети прибежали ко мне и рассказали, что видели человека на дне глубокого бассейна», - описывает ужасный случай в пярнуском водном центре Tervise Paradiis Мари из Вильяндимаа. По словам члена правления данного предприятия, мужчину столкнули в бассейн, и он оставался под водой более пяти минут, пишет Elu24.

Мари из Вильяндимаа отправилась в субботу с семьей в Пярну, чтобы насладиться водными аттракционами и процедурами в Tervise Paradiis, и они веселились там весь день. Но в четыре или пять часов вечера дети-подростки стали свидетелями шокирующего зрелища.

«Дети рассказали, что они увидели человека на дне глубокого бассейна. Спасатели вытащили его, но он был без сознания, - рассказала мать семейства Elu24. - По их словам, мужчину реанимировали, изо рта пострадавшего текла кровь, но они думают, что он дышал. В любом случае, дети были в шоке».

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