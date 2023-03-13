СВИДЕТЕЛИ В ШОКЕ ⟩ В Пярнуском водном центре человека столкнули в бассейн: потребовалась реанимация, пострадавший находился под водой более пяти минут

Мари из Вильяндимаа отправилась в субботу с семьей в Пярну, чтобы насладиться водными аттракционами и процедурами в Tervise Paradiis, и они веселились там весь день. Но в четыре или пять часов вечера дети-подростки стали свидетелями шокирующего зрелища.