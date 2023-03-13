«Дети прибежали ко мне и рассказали, что видели человека на дне глубокого бассейна», - описывает ужасный случай в пярнуском водном центре Tervise Paradiis Мари из Вильяндимаа. По словам члена правления данного предприятия, мужчину столкнули в бассейн, и он оставался под водой более пяти минут, пишет Elu24.
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СВИДЕТЕЛИ В ШОКЕ ⟩ В Пярнуском водном центре человека столкнули в бассейн: потребовалась реанимация, пострадавший находился под водой более пяти минут
В Пярнуском водном центре человека столкнули в бассейн: потребовалась реанимация, пострадавший находился под водой более пяти минут
Мари из Вильяндимаа отправилась в субботу с семьей в Пярну, чтобы насладиться водными аттракционами и процедурами в Tervise Paradiis, и они веселились там весь день. Но в четыре или пять часов вечера дети-подростки стали свидетелями шокирующего зрелища.
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