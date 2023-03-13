Жительница Эльва обеспокоена: почему в городе вырубают сосны?

В фейсбуковской группе ELVA обеспокоенная жительница города Эльва написала об увиденном на парковке около магазина Coop на улице Кеск, 1. Она заметила, что с территории между парковкой и тротуаром были спилены сосны.

«Кто-нибудь что-то знает? Почему вырубают сосны? Между парковкой около Coop и тротуаром больше нет сосен. Планы по расширению магазина не простирались так далеко, но, видимо, это случилось. Так что теперь грустно», - написала Лийса (имя изменено, известно редакции) в группе.

Раньше здесь росли сосны, а теперь лишь сосновая веточка напоминает о том, чтобы было Фото: Elu24

«Похоже, что наш город уже не зеленый город, - сказала Лийса в интервью Elu24. - Мы переехали в Эльва из-за сосен, и те, что в центре города, были лучшими. Ладно, первые были спилены при реконструкции улицы Кеск, но те, что сейчас... Не знаю, выжили бы они. Жаль, что никто не спрашивает жителей, прежде чем пилить деревья. Видимо, наше мнение никого не волнует».

Муниципалитет города Эльва: сосны были старыми