Жительница города Эльва интересуется, почему были срублены сосны рядом с автостоянкой магазина Coop. «Грустно без сосен», - говорит она. Представители муниципалитета объясняют, что эта территория не останется голой и на ее месте вырастут новые деревья.
Жительница Эльва обеспокоена: почему в городе вырубают сосны?
В фейсбуковской группе ELVA обеспокоенная жительница города Эльва написала об увиденном на парковке около магазина Coop на улице Кеск, 1. Она заметила, что с территории между парковкой и тротуаром были спилены сосны.
«Кто-нибудь что-то знает? Почему вырубают сосны? Между парковкой около Coop и тротуаром больше нет сосен. Планы по расширению магазина не простирались так далеко, но, видимо, это случилось. Так что теперь грустно», - написала Лийса (имя изменено, известно редакции) в группе.
«Похоже, что наш город уже не зеленый город, - сказала Лийса в интервью Elu24. - Мы переехали в Эльва из-за сосен, и те, что в центре города, были лучшими. Ладно, первые были спилены при реконструкции улицы Кеск, но те, что сейчас... Не знаю, выжили бы они. Жаль, что никто не спрашивает жителей, прежде чем пилить деревья. Видимо, наше мнение никого не волнует».
Муниципалитет города Эльва: сосны были старыми
Стен Саарекиви, ответственный за техническое обслуживание в муниципалитете Эльва, говорит, что распиловка сосен была предусмотрена проектом озеленения при расширении территории магазина Coop и согласовано с муниципалитетом. «Сосны были разросшимися, и их рост, не подходящий для такого узкого участка, значительно затруднял обзор участникам дорожного движения. На протяжении многих лет предпринимались попытки подрезать их, но это было довольно сложно и не дало желаемого результата», - говорит Саарекиви.
Разлапистые ветки сосен мешали обзору участников дорожного движения
«Сосны будут заменены кленами. Это краснолистный сорт, который прекрасно подходит для городских пространств и является очень красивым и декоративным. Клены будут подняты на соответствующую высоту, чтобы обеспечить хорошую видимость участникам дорожного движения», - утверждает Саарекиви.
«Мы реконструируем коммерческое здание в Эльва, и это неизбежно затрагивает весь участок земли, на котором оно расположено. Изменение плана озеленения было создано дизайнером и согласовано с муниципалитетом», - говорит Хандо Иваск, глава потребительского кооператива города Эльва.
Эльваские сосны и в прошлом привлекали внимание жителей и прессы. В 2017 году программа Kuuuurija сделала передачу о большой ссоре между жителями. Некоторые местные жители даже утверждали, что Эльва, известная как «сосновый город», превратилась в маленькую Северную Корею, где мнение людей игнорируется. Несмотря на 900 подписей горожан, муниципалитет планировал построить огромную автостоянку на месте прекрасных сосен.
Похожая ситуация была и в начале 2022 года: в лесу Кяо, расположенном в Эльва, подрядчики начали вырубку деревьев, в то время как местные жители и защитники природы были категорически против. По словам мэра, участки, подлежащие вырубке, были сильно повреждены еловой корневой гнилью, которая в последние годы высушила многие ели, в результате чего в лесу образовались большие просеки. Поэтому не было возможности избежать вырубки.