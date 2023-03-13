Российский публицист Александр Невзоров прокомментировал присуждение премии «Оскар» в номинации «Лучшее документальное кино на иностранном языке» фильму «Навальный» канадского режиссера Дэниела Роэра.
Невзоров о вручении «Оскара» фильму о Навальном: физиономией Путина в очередной раз протерли унитаз
По словам Невзорова, члены Академии кинематографических искусств и наук, присудившие «Оскар» фильму о Навальном таким образом продемонстрировали свое отношение к президент РФ Владимиру Путину как к преступнику.
«Физиономией Путина в очередной раз протерли унитаз. «Оскар» Навального – это, прежде всего, «опускание» Путина, а потом уже все остальное. «Оскар» – прекрасный гвоздь, который в голову обывателя входит по «самую шляпку». Влияние этой премии огромно и сверхавторитетно, – написал Невзоров. – Для тех, кто елозил, для всех «неоднозначников» это мощный электрический разряд, который заваривает им мозг самым правильным образом. Для сотен миллионов теперь не осталось сомнений. Путин намертво закреплен в головах как преступник, как злобный и трусливый отравитель, как позор человечества».
Публицист назвал присуждение «Оскара» фильму «Навальный» «серьезнейшим вкладом в победу» и заявил, что премия в данном случае «становится «Хаймарсом» невиданной мощи», пишет gordonua.com.