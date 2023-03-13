Невзоров о вручении «Оскара» фильму о Навальном: физиономией Путина в очередной раз протерли унитаз

«Физиономией Путина в очередной раз протерли унитаз. «Оскар» Навального – это, прежде всего, «опускание» Путина, а потом уже все остальное. «Оскар» – прекрасный гвоздь, который в голову обывателя входит по «самую шляпку». Влияние этой премии огромно и сверхавторитетно, – написал Невзоров. – Для тех, кто елозил, для всех «неоднозначников» это мощный электрический разряд, который заваривает им мозг самым правильным образом. Для сотен миллионов теперь не осталось сомнений. Путин намертво закреплен в головах как преступник, как злобный и трусливый отравитель, как позор человечества».