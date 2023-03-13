Руководитель криминального бюро Урмет Тамбре поделился с подписчиками в Twitter фотографией помещения производственного здания в волости Саку, где в начале февраля была обнаружена нелегальная сигаретная фабрика, пишет Elu24.
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Руководитель криминального бюро: если арендатор заклеивает окна помещения пленкой, обращайтесь к нам!
Руководитель криминального бюро: если арендатор заклеивает окна помещения пленкой, обращайтесь к нам!
27 января сотрудники следственного отдела Налогово-таможенного департамента провели обыск в производственном помещении, расположенном в Ялгимяэ волости Саку, и обнаружили подпольную сигаретную фабрику.
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