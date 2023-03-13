Пн, 13.03.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать
Для подписчиков

Руководитель криминального бюро: если арендатор заклеивает окна помещения пленкой, обращайтесь к нам!

Limon.ee
Руководитель криминального бюро: если арендатор заклеивает окна помещения пленкой, обращайтесь к нам!
Facebook Messenger LinkedIn Telegram Twitter
Comments
Руководитель криминального бюро Пыхьяской префектуры Урмас Тамбре.
Руководитель криминального бюро Пыхьяской префектуры Урмас Тамбре. Фото: Mihkel Maripuu

Руководитель криминального бюро Урмет Тамбре поделился с подписчиками в Twitter фотографией помещения производственного здания в волости Саку, где в начале февраля была обнаружена нелегальная сигаретная фабрика, пишет Elu24.

27 января сотрудники следственного отдела Налогово-таможенного департамента провели обыск в производственном помещении, расположенном в Ялгимяэ волости Саку, и обнаружили подпольную сигаретную фабрику.

В ходе обыска сотрудники налоговой и таможенной служб обнаружили в здании большое количество оборудования для сушки табака, а также для производства и упаковки сигарет. Налогово-таможенный департамент не выдавал акцизное разрешение на производство подакцизных товаров по адресу здания или лицам, работавшим в здании.

Ключевые слова
Наверх