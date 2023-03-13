Руководитель криминального бюро: если арендатор заклеивает окна помещения пленкой, обращайтесь к нам!

В ходе обыска сотрудники налоговой и таможенной служб обнаружили в здании большое количество оборудования для сушки табака, а также для производства и упаковки сигарет. Налогово-таможенный департамент не выдавал акцизное разрешение на производство подакцизных товаров по адресу здания или лицам, работавшим в здании.