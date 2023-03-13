Началась новая неделя, на которой нас с вами ждет существенное улучшение астрологического положения планет относительно звезд. Настало время узнать про мнение лучшего эксперта в области предсказаний по ночным светилами, пишет Dailyhoro.
Гороскоп Павла Глобы на неделю с 13 по 19 марта 2023 года
Портал Megagoroskop поделился мнением самого известного и именитого астролога. Эксперты сайта dailyhoro.ru дополнили прогноз своими советами, чтобы на выходе вы смогли получить еще больше полезных рекомендаций на все случаи жизни. Пусть эти семь дней будут для вас временем побед, а не разочарований. Вы сможете сделать достаточно для того, чтобы остаться на плаву и приумножить свою удачу в любой из сфер.
Овен
18 и 19 марта – самые стабильные в энергетическом плане дни для Овнов. Среда и пятница, наоборот, будут самыми сложными и непредсказуемыми из-за опасных аспектов Солнца. Эта неделя совершенно не подходит для долгосрочного планирования дел на будущее, а также для новых начинаний. Важно решить те проблемы, которые стоят наиболее остро в данный момент. Только в субботу и воскресение, если это будет возможным, можно попробовать начать что-то новое, если останутся силы и будет мотивация.
Телец
Это довольно неплохое время для попыток подняться вверх по карьерной лестнице. В принципе, это время можно посвятить получению новых знаний, навыков. На выходных память Тельцов существенно усилится. В любви Тельцам поможет их природное обаяние. Это хорошее время для приключений, свиданий, ярких эмоций и флирта. Можно попробовать поразить представителей противоположного пола своим эффектным и статусным видом.
Близнецы
Близнецам стоит привлекать окружающих в первую очередь своим хорошим настроением, остроумием. Нужно обуздать свой негатив, а также показать желание нести в мир легкость, доброту. Это идеальное время для знакомств, хоть на первый взгляд так казаться и не будет. Всем семейным Близнецам важно попробовать сфокусироваться на счастье своих детей или второй половинки. Также полезно будет навестить родителей или позвонить им. Возможно, идеальная стратегия общения с ребенком – попробовать дать ему больше свободы. Не нужно запрещать ему делать то, что он хочет.
Рак
У Раков на этой неделе проснутся все самые лучшие и худшие черты их характера. Ночные светила и Солнце в данный период будут крайне активными, поэтому Ракам будет сложно показывать людям только хорошие стороны своей души. Если представители данного Знака кого-то случайно обидят словом или делом, нужно сразу попросить прощения. В эти семь дней астрологи советуют Ракам также обратить особое внимание на свое самочувствие. Переохлаждение – главный враг счастья, успеха и стабильности на ближайшие семь дней. Также стоит быть осторожнее за рулем.
Лев
Львам в самые сложные дни недели 15 и 17 марта стоит пользоваться почаще практиками, привлекающими удачу. В принципе, ими стоит пользоваться всегда, но в такие опасные дни их полезность сильно возрастает. Сейчас необходимо думать больше всего о семье, о второй половинке. Не нужно ругать своего ребенка, а также начинать скандалы на пустом месте на работе, в общении с любимым человеком, родителями и друзьями. Львам стоит почаще уделять время домашним делам. Денежные траты астрологи советуют слишком не ограничивать. Умеренные покупки помогут расслабиться.
Дева
Субботу и воскресение лучше посвятить семье, получению новых знаний. Тем Девам, которые находятся в состоянии поисков любви, лучше флиртовать и знакомиться на выходных, а не в будни, хотя шансы на успех на этом поприще будут и в начале недели. Не важно, каковые мечты Дев и какой сферы они касаются. Обряд «свиток желаний» поможет добиться поставленных задач, либо создать прочный фундамент для будущих побед. Самые неблагоприятные дни недели – 15 и 17 марта. Они будет энергетически опасными из-за Солнца и принесут много проблем.
Весы
Весам стоит опасаться токсичных людей, энергетических вампиров. Самые эффективные обереги помогут защититься от их разрушительной ауры. Важно научиться правильно выбирать свое окружение. Доверять всем и каждому, как это делают обычно Весы, не стоит. Доброе сердце – это хорошо, но не в том случае, когда на кону удача, успехи в делах. Астрологи настоятельно не советуют вступать в авантюры, а также рисковать зря своей репутацией. Не нужно никому давать в долг или самим брать кредиты. Также не стоит давать пустые обещания и лгать.
Скорпион
Лишние обязательства Скорпионам сейчас ни к чему, поэтому лучше не браться на новые дела и брать на себя ответственность за других людей. Также сейчас на время пока лучше забыть про покупки. Можно сосредоточиться на улучшении энергетики дома. Например, в период с 13 по 19 марта полезно будет покупать и принимать в дар растения. Ранее мы рассказывали, какие из них могут помочь очистить энергетику родных стен. На выходных и в понедельник можно ожидать от ночных светил нечто приятное – внезапную поддержку или всплеск удачи в делах.
Стрелец
Эта неделя для Стрельцов может стать довольно стрессовой, так что астрологи советуют поменьше переживать по мелочам и настраиваться только на самое лучшее. В случае, если обойти стороной стресс не получится, можно воспользоваться специальной медитацией на борьбу с этим негативным состоянием. Астрологи также отмечают повышенную обидчивость людей этого Знака. Сейчас нельзя таить обиды, особенно на родственников. Нет никакой необходимости что-либо кому-то доказывать, так что споры и конфликты будут лишними. Нужно относиться ко всему проще.
Козерог
На работе Козерогам астрологи советуют чаще проявляться себя лидером, не беспокоясь о последствиях. Также важно придерживаться принятых ранее планов. Чтобы всё было стабильно в плане настроения и энергетики, эксперты рекомендуют высыпаться и своевременно отдыхать. В эти семь дней желательно постараться избавиться от негативных привязок, неприятных отношений. Это довольно благоприятное время для того, чтобы перестать общаться с теми, кто приносит одни лишь переживания и отрицательные эмоции. От таких людей нужно держаться подальше.
Водолей
Астролог советует Водолеям не перенапрягаться на этой неделе – ни интеллектуально, ни физически. Физические нагрузки лучше ограничить, но все равно почаще выходить на улицу. Особенно сильно полезно это будет детям-Водолеям. В эти семь дней важно больше времени проводить на свежем воздухе на улице, а не за компьютером. Из-за негативных аспектов Солнца астрологи рекомендуют Водолеям защищаться от негативной энергии окружающих, особенно 15 и 17 марта. В этом им помогут шесть главных правил и методов, о которых мы рассказывали ранее в одной из наших статей.
Рыбы
Рыбам на этой неделе можно заняться поисками нового хобби. Это будет наиболее актуальным для тех кто чувствует, что начинает терять энтузиазм в работе и личных делах. Астрологи рекомендуют не пропускать мимо ушей то, что говорит вторая половинка, лучший друг, отец или мать. Близкие люди могут существенно облегчить жизнь, дав очень важный и гениальный совет. В будние дни лучше не переедать, не лениться и ставить перед собой новые задачи. Также стоит выполнять обещания и заниматься планированием. Это будет крайне необычная и непростая неделя, поэтому лучше оставаться осторожными.