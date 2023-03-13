Гороскоп Павла Глобы на неделю с 13 по 19 марта 2023 года

Портал Megagoroskop поделился мнением самого известного и именитого астролога. Эксперты сайта dailyhoro.ru дополнили прогноз своими советами, чтобы на выходе вы смогли получить еще больше полезных рекомендаций на все случаи жизни. Пусть эти семь дней будут для вас временем побед, а не разочарований. Вы сможете сделать достаточно для того, чтобы остаться на плаву и приумножить свою удачу в любой из сфер.

Овен

18 и 19 марта – самые стабильные в энергетическом плане дни для Овнов. Среда и пятница, наоборот, будут самыми сложными и непредсказуемыми из-за опасных аспектов Солнца. Эта неделя совершенно не подходит для долгосрочного планирования дел на будущее, а также для новых начинаний. Важно решить те проблемы, которые стоят наиболее остро в данный момент. Только в субботу и воскресение, если это будет возможным, можно попробовать начать что-то новое, если останутся силы и будет мотивация.

Телец

Это довольно неплохое время для попыток подняться вверх по карьерной лестнице. В принципе, это время можно посвятить получению новых знаний, навыков. На выходных память Тельцов существенно усилится. В любви Тельцам поможет их природное обаяние. Это хорошее время для приключений, свиданий, ярких эмоций и флирта. Можно попробовать поразить представителей противоположного пола своим эффектным и статусным видом.

Близнецы